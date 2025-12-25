Jorge Azcón aplaude el discurso del Rey Felipe VI por Navidad: "Brillante y acertadísimo"

Como manda la tradición y puntual como un reloj, el Rey Felipe VI emitió su Mensaje de Navidad. Este año sus palabras estuvieron marcadas con una novedad, no por las palabras elegidas, sino por cómo quiso realizarlo: de pie. El monarca así enfatizó la importancia de la convivencia y los valores de la Transición en el año que se cumplen 50 años de la entrada de la democracia en España.

Unas palabras que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no tardó en aplaudir y alabar. A través de un tuit en la red social X (antes Twitter), el líder del Ejecutivo aragonés lo calificó de "brillante y acertadísimo".

"Un canto a la convivencia democrática y a nuestra ejemplar Transición e integración en la Unión Europea como modelo y raíz esencial para impulsarnos hacia el futuro como la gran Nación que somos desde la legalidad, la igualdad y la solidaridad", reza el mensaje de Azcón tras lo que fue 10 minutos de discurso de Su Majestad el Rey Felipe VI.

Brillante y acertadísimo discurso de Felipe VI.

Un discurso marcado por la palabra convivencia con la que apeló a que es "la raíz de todo proyecto compartido" y "la base de nuestra vida democrática". Del mismo modo, destacó que "no es un legado imperecedero", es "una construcción frágil" y, por ello, todos estamos llamados a hacer de ella "nuestra labor diaria".

En esta misma línea, el Jefe del Estado quiso con sus palabras expresar la necesidad de "confianza" lo que para el Monarca es una virtud "en crisis" no sólo en España, sino en "las sociedades democráticas".

Ante el panorama político que presenta la nación señaló que "los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esa falta de confianza", y son un reflejo del "desencanto con el presente" y de las "dudas sobre cómo abordar el futuro".

Un mensaje que concuerda mucho con la segunda idea que remarcó en más de una ocasión: los valores de la Transición. Una apelación muy clara en el año en el que se cumplen 50 años de España en democracia tras el fin del régimen dictatorial de Franco.

De esta forma, Felipe VI apeló a que se trató de un ejercicio colectivo que permitió que se olvidaran las diferencias y no crear divisiones.

"Quienes encauzaron aquel proceso", dijo, "supieron salvar sus desacuerdos y transformar la incertidumbre en un punto de partida". Y añadió: "Aquel coraje, el de avanzar sin garantías pero unidos, es una de las lecciones más valiosas que nos enseñaron".

Entre apelaciones a la convivencia, valores a la Transición y la Unión Europea, Felipe VI también mostró su preocupación ante el futuro de los jóvenes: "Muchos ciudadanos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso; que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes", manifestó.

Un discurso que marca precedentes ante el cambio de escenario con el Jefe del Estado de pie en las dependencias del Palacio Real de Madrid con el mensaje claro de preservar la convivencia democrática.