Confirmado por la Aemet: aviso amarillo por nieve en zonas de Aragón a partir de 700 metros y descenso de las temperaturas

La Agencia Meteorológica ha lanzado aviso en las zonas del Bajo Aragón de Teruel y Gúdar y Maestrazgo por nieves.

Las temperaturas han sufrido un drástico cambio en los últimos días en Aragón. La Agencia Estatal de Meteorología ya avisó de que tocaría una semana de Navidad con frío ante una bajada sin precedentes de las temperaturas y se ha cumplido. Este 25 de diciembre las temperaturas mínimas han sufrido un descenso en todas las provincias.

Según sus predicciones, en Zaragoza apenas rozan los 3 grados de mínima y la máxima no llega a los 6. Huesca presenta una estampa parecida con mínimas de un grado y máxima que alcanzan la temperatura de Zaragoza. La peor parte se la lleva Teruel que baja de los 0 grados con -1 de mínima, pero que a lo largo del día se espera que tenga picos de hasta de 7.

La provincia turolense es la que es protagonista este día de Navidad de los avisos de la Aemet ya que ha activado el nivel de alerta amarilla por nieve en las zonas del Bajo Aragón de Teruel y de Gúdar y Maestrazgo entre las 10.00 y las 20.00 de este jueves.

En concreto, en el Bajo Aragón de Teruel se estima una acumulación de nieve en 24 horas de 4 centímetros en zonas a partir de los 700 metros. A la misma altitud se espera en Gúdar y Maestrazgo que podría acumular 5 centímetros de nieve.

⚠️ Aviso meteorológico



🟡❄️ Aviso nivel amarillo por nieve en Bajo Aragón (TE) y Gúdar y Maestrazgo (TE) entre las 10:00 y las 20:00h de hoy 25/12/2025. A partir de 700 m. pic.twitter.com/x09E4SmJXM — 112 Aragón (@112Aragon) December 25, 2025

En el resto de la Comunidad, la cuota de nieve al inicio del día se marca entre los 1000-1200 metros en Pirineos, aumentando a 1300-1500 al final del día. Mientras en el sistema Ibérico desciende a niveles de 800 o 1000 metros.

Por el momento se ha visto nevar en zonas de baja latitud como en Huesca, donde los primeros copos de nieve se han visto caer en torno a las 12.00 lo que ha sorprendido a más de uno. Las temperaturas frías pero no lo suficiente están evitando que cuaje, pero si continúa así podrían llegar a protagonizar una estampa navideña de ensueño para estas fechas.

Cadenas en zonas del Pirineo

Ante la presencia de precipitaciones en forma de nieve, la Dirección General de Tráfico señala que en el tramo de Nueno a Sabiñánigo por la A-23 los vehículos pesados tienen prohibido adelantar por precaución ante nieve en la calzada. Si bien marca que el estado de la vía es bueno para circular y, de momento, no es necesario el uso de cadenas para avanzar.

Donde sí es necesaria la circulación con cadenas o neumáticos de invierno es la A-138 a la altura de Bielsa. La DGT marca que entre los kilómetros 84,4 y 91,2 es obligatoria cualquiera de las opciones.

Así bien ha quedado restringido el paso para vehículos pesados y autobuses. La velocidad máxima permitida para la circulación no supera los 30 kilómetros por hora para la seguridad del tráfico.