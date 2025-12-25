De carrillada a tarta de queso: este es el menú especial de Navidad que degustan los pacientes de los hospitales

Todo el mundo se merece un plato caliente y bien elaborado en estos días festivos de Navidad. Los hospitales aragoneses no se olvidan de sus pacientes y buscan darles una atención especial en estos días que tienen que pasar dentro de los centros médicos alejados de sus familias.

Así, los servicios de cocina del Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico Lozano Blesa preparan para estas fechas señaladas un menú especial para que sus pacientes puedan sentirse como en casa y con un ambiente navideño especial.

En ambos casos son platos que se administran para aquellos que siguen una dieta basal, sin restricciones, pero de igual manera se hacen modificaciones según las recomendaciones de los dietistas en los casos particulares de cada paciente.

Así, en Hospital Miguel Servet para el día de Navidad podrán disfrutar de un timbal de berenjenas relleno de marisco, solomillo en salsa de setas. Como postre añaden el favorito de muchos la tarta de queso y el ya tradicional turrón.

La noche anterior, el 24 de diciembre, para cenar también se les prepara un menú especial que se basa en una de las verduras aragonesas y navideñas por excelencia como es el cardo con una salsa de almendras. De segundo pudieron comer lubina en salsa con langostinos y gulas. Y para finalizar mandarinas y turrón.

Mientras tanto en el Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa no se quedan atrás y los cocineros dejan un menú completo que va desde un pastel de bacalao de aperitivo o arroz caldoso con almejas y gambas. De segundo una carrillada al Pedro Ximénez con puré de manzana o con calabacín. Para cerrar fruta o lácteo y turrón.

En el caso de la Nochebuena presenta unos platos ligueros pero con espíritu navideño. Así los pacientes disfrutaron de un aperitivo pastel de salmón, que le siguió una crema de calabaza. De segundo merluza vizcaína y de postre fruta o lácteo y turrón.

Menú especial de Nochevieja y Año Nuevo

Los días 24 y 25 de diciembre no son los únicos especiales dentro de las festividades navideñas. El 31 de diciembre, marcado en el calendario como el último día de año, tampoco se para y son muchos los que tendrán que despedir 2025 desde el hospital.

Por este motivo, también se busca proporcionarles un menú especial tanto para decir adiós al año que se cierra como para recibir el 2026 con buen sabor de boca. Desde el Hospital Miguel Servet en Nochevieja preparan para cenar una menestra especial que le sigue un plato de bacalao con salsa romesco. Para cerrar el año un buen turrón y las correspondientes 12 uvas para no perder la tradición.

De cara a Año Nuevo, la primera comida del año será una crema de marisco con paletilla de ternasco y como postre una tarta de la abuela.

Por su parte, el Hospital Clínico servirán el 31 de diciembre un pastel de espárragos verdes o una crema de marisco. De segundo un bacalao con espárragos verdes o con puré de zanahoria. Para finalizar una fruta o lácteos, turrón y uvas.

Así, el 1 de enero degustarán un pastel de marisco y merluza o un arroz cremoso de pollo y verduritas. Para seguir con un solomillo ibérico con salsa de champiñones. De postre, igual que los menús anteriores, fruta o lácteo y turrón.