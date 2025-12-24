Natalia Chueca sobre la labor de la Red de Embajadores en el exterior: "Sois la mejor carta de presentación de Zaragoza"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado en fechas navideñas un nuevo encuentro de la Red de Embajadores de la ciudad, una iniciativa impulsada en esta legislatura por el Gobierno municipal que preside Natalia Chueca. El acto se ha convertido en una cita habitual de este mandato y busca reforzar la proyección exterior de la capital aragonesa.

La Red de Embajadores funciona como un espacio de networking y de intercambio de experiencias, además de servir para renovar el compromiso común de difundir la mejor imagen de Zaragoza en el exterior. En la actualidad, está integrada por 370 personas repartidas por España y por países de Europa, América, Asia y Oriente Medio.

Los miembros de la red proceden de ámbitos muy diversos, como la empresa, la universidad, la cultura, el deporte, la ciencia o los organismos internacionales. Su labor se centra en actuar como prescriptores de la ciudad en sus respectivos sectores profesionales.

El encuentro ha contado con la participación de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y del consejero de Presidencia, Ángel Lorén. Ambos han agradecido la implicación voluntaria y desinteresada de los embajadores en la promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado el papel de la red como uno de los principales activos de la marca Zaragoza. "Sois la mejor carta de presentación de nuestra ciudad allí donde desarrolláis vuestra actividad profesional. Gracias a vosotros, Zaragoza está presente en los grandes foros económicos, científicos, culturales y sociales del mundo", ha señalado.

Natalia Chueca ha subrayado también el carácter abierto, acogedor y ambicioso de Zaragoza, un relato que, según ha indicado, los embajadores ayudan a consolidar desde sus distintos ámbitos de actuación. "Zaragoza es una ciudad con talento, con calidad de vida y con grandes oportunidades, y esta red nos ayuda a contar esa realidad con credibilidad, orgullo y coherencia", ha afirmado.

La alcaldesa ha hecho balance del año destacando varios hitos para la ciudad. "2025 ha sido un gran año para Zaragoza. Nuestra ciudad se ha convertido en puerta de entrada de grandes empresas chinas a Europa, gracias a dos misiones institucionales y comerciales que han dado frutos muy concretos, como la llegada del Grupo TDG y Juneyao Group", ha indicado.

En ese repaso, Chueca ha resaltado también la obtención del Premio a la Ciudad Más Accesible de Europa, un reconocimiento al modelo de urbanismo, a los servicios públicos y a la apuesta por una ciudad inclusiva que impulsa el Ayuntamiento.

En el acto han intervenido asimismo tres miembros destacados de la Red de Embajadores: Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center; Beatriz Barrabés, subdirectora de Informativos de RTVE; y Ramón Torres, responsable del proyecto Sentinel-1 de la European Space Agency. Los tres han compartido su experiencia como prescriptores de Zaragoza.

La Red de Embajadores de Zaragoza forma parte del Plan Estratégico de Proyección Exterior y fue impulsada desde la Alcaldía para reforzar la internacionalización de la ciudad y su posicionamiento frente a otros entornos urbanos similares. La alcaldesa ha puesto en valor el compromiso que asumen sus integrantes.

"Esta red no es solo un reconocimiento, es una alianza estratégica para seguir atrayendo oportunidades, inversión, talento y proyectos que hagan crecer Zaragoza", ha concluido Natalia Chueca.

Este encuentro navideño vuelve a reforzar el sentimiento de colaboración y pertenencia de una red en constante crecimiento, que se ha consolidado como una de las principales herramientas del Ayuntamiento para proyectar una Zaragoza innovadora, sostenible y con vocación global.