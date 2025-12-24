Ejea de los Caballeros aumenta su presupuesto para 2026: 27 millones para vivienda, programas sociales y seguridad

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros Ayto Ejea de los Caballeros

Los Presupuestos salieron a cuenta con los apoyos de PSOE e Izquierda Unida en la última sesión plenaria del año.

Ejea de los Caballeros ya tiene Presupuestos para 2026. Así se ha aprobado en la última sesión del Pleno del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros del año 2025, presidido por la alcaldesa socialista Teresa Ladrero. El Presupuesto del próximo ejercicio asciende a 27.671.543 euros, con un incremento de medio millón de euros respecto al del año actual. Las cuentas han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno PSOE-IU y los votos en contra de PP, AsiEjea, Ciudadanos y Vox.

El Presupuesto para el ejercicio 2026, cuyo anexo de inversiones supone cerca del 25 por ciento, contempla un significativo gasto en políticas sociales y en políticas para impulsar la actividad económica del municipio, además de destacadas actuaciones que vertebrarán la acción del equipo de gobierno en los próximos meses.

Estas actuaciones, que responden a las necesidades concretas de los vecinos de Ejea y Pueblos, pertenecen a los ámbitos de la seguridad, el acceso a la vivienda, la convivencia ciudadana, la limpieza viaria y el bienestar de las personas mayores, entre otros.

La Concejala de Servicios Económicos, Laura Casas, ha definido el Presupuesto para el año 2026 como “una herramienta dinámica con la que consolidar y reforzar unos servicios públicos que posibiliten garantizar y desarrollar derechos sociales; el desarrollo económico, la mejora en el empleo y la lucha contra la despoblación; la lucha contra el cambio climático y la despoblación; además del desarrollo urbano sostenible y de iniciativas de vivienda asequible y la movilidad interurbana”.

Al detalle

La partida más grande cae en el ámbito social, con una inversión de cerca de 5 millones de euros en programas sociales, cultura, educación, deportes, igualdad, festejos y convivencia. En esta misma línea, desde el Consistorio ejeano se destina un millón de euros para mejorar la vida de la población de mayor edad; así, estarán destinados al inicio de las obras del Centro Multiservicios para la Atención de Personas Mayores en Pinsoro y la ampliación del centro de día y nuevos apartamentos residenciales.

El Ayuntamiento liderado por Ladrero también mira hacia la sostenibilidad ambiental con una partida de 866.000 euros en actuaciones medioambientales para el tratamiento de residuos y limpieza de riberas, laderas, bosquetes, humedales y zonas verdes.

En cuestión económica se destinan 668.000 euros en actuaciones para fomentar el empleo, incentivar el consumo local, y ayudar a autónomos y micropymes.

En cuestión de limpieza, se va a destinar 546.156 euros para mantener las calles limpias, así como también para sancionar los comportamientos incívicos.

La siguiente partida de 235.000 euros va en línea con la vivienda. Así, desde el Consistorio se marca como objetivo rehabilitar viviendas municipales y alquilarlas, ayudar a jóvenes en la compra de su primera vivienda y revitalizar el programa de captación y dinamización de vivienda vacía para alquiler.

La seguridad también conforma parte de los Presupuestos con 193.000 euros para reforzar la seguridad. Así, la plantilla de la Policía Local se reforzará con dos miembros, resultando 37 trabajadores.

Por último, se destinan 100.000 euros en Memoria democrática para recuperar los restos de represaliados en la fosa común del cementerio con el fin de poder darles un digno descanso.