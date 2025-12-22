La victoria "incontestable" de Guardiola da alas a Azcón y a un Vox que se ve "el ganador real" de las elecciones extremeñas

Jorge Azcón, en un acto del PP de Aragón este fin de semana. E. E.

Aragón se prepara ya para el 8-F tras la victoria de María Guardiola en Extremadura, que ha llevado al PSOE de Miguel Ángel Gallardo a mínimos históricos y ha disparado a Vox.

La Comunidad empezará la campaña el 23 de enero. Por delante, cuatro semanas para que PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos, IU y PAR analicen los aciertos y errores de este primer asalto en las urnas y apliquen lo aprendido de cara al decisivo examen del próximo 8 de febrero.

Con las encuestas a favor, el PP se juega depender o no de Vox; el PSOE no caer a mínimos históricos y partidos como el PAR, el 'ser o no ser'.

Para el presidente de Aragón, la victoria de Guardiola es "incontestable". Pese a que el PP quedó lejos de la mayoría absoluta o incluso de los 31-32 diputados que vaticinaban las encuestas, el dirigente conservador, que este domingo siguió la jornada electoral desde Génova junto a Alberto Núñez Feijóo, se queda con el hecho de que su compañera de filas haya superado el 43% del voto y de que haya derrotado de "manera absoluta" al PSOE de Pedro Sánchez.

"La próxima cita con las urnas, en Aragón", recordaba a través de su perfil oficial en X (antes Twitter).

Este domingo, los socialistas aragoneses optaron por hacer 'mutis' y remitirse a las declaraciones de la secretaria de Organización, Rebeca Torró. La exministra y secretaria general del partido en la Comunidad, Pilar Alegría, ha recurrido a sus redes sociales para felicitar tanto a Milagros Tolón, su sucesora en Educación, como a Elma Saiz, nueva portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Nada ha dicho, sin embargo, de los resultados en Extremadura.

Ya este lunes, el portavoz socialista en las Cortes, Fernando Sabés, criticaba que Azcón esté "ausente" en Aragón y que lleve semanas sin salir de la Z-40. "Vive en una burbuja, desconoce el Aragón real", decía, sin hacer referencia al mal resultado de Miguel Ángel Gallardo en sus más de seis minutos de intervención.

A preguntas de los periodistas, el diputado ha reconocido que toman nota y ha remarcado que ellos van a centrar su campaña en "hablar del Aragón real". "Lo que ha hecho el PP en Extremadura ha sido abrir las puertas a la ultraderecha. Tienen más dependencia de Vox. Confiamos, deseamos y esperamos en que el resultado en Aragón sea muy diferente", agregaba.

Sus palabras contrastaban con la euforia en Vox. Para su portavoz, Alejandro Nolasco, los 11 diputados demuestran que la gente quería mayor presencia del programa de Vox en su vida diaria y que, por tanto, "Vox es el ganador real de estas elecciones".

"Nos hemos impuesto a toda la máquina del bipartidismo que trataba de hundirnos y acusarnos de bloqueo. No vamos a defraudar a nuestros votantes, porque Vox no cambia su discurso antes o después de las elecciones o en función de en qué región nos encontremos. Vamos a seguir creciendo y así lo comprobaremos también en Aragón", auguraba.

Por parte de CHA, el diputado Jorge Pueyo, uno de los nombres que más suenan para encabezar la lista nacionalista de este 8-F, subrayaba que el PP ha conseguido desgastar al PSOE a costa de "dar alas a Vox".

"La estrategia de Génova no es gobernar, sino desgastar al PSOE aunque ello suponga más bloqueo. Los aragoneses y aragonesas exigimos dignidad y no depender de estrategias de Madrid. El PP ha decidido ser el caballo de Troya de la extrema derecha en todo el Estado", señalaba en X.

La fuerte subida de Vox también ha hecho reaccionar a otros partidos del arco parlamentario. El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, cree que la Comunidad debe aprender de lo ocurrido este domingo para "no quedar en manos de Vox". A su juicio, los 29 escaños de Guardiola representan un "fracaso" en la estrategia del PP.

Por ello, recalca que la alternativa es "el apoyo masivo a Aragón Existe y Teruel Existe". "Esto no va de derecha o izquierda, va de Aragón", subrayaba poco después de conocerse el resultado.

Las próximas horas serán decisivas para saber qué ocurre con la izquierda a la izquierda del PSOE en Aragón. Para el recientemente elegido líder de Podemos, Ricard Mitjana, el buen resultado de Unidas por Extremadura (siete diputados, tres más que en 2023) demuestra "de manera indubitada" que la coalición que crea confianza en el electorado es la de Podemos e IU.

"En Podemos Aragón creemos que es clave la unidad de las izquierdas aragonesas, una coalición que plante cara a las posturas más empobrecedoras de la derecha que hemos conocido en los últimos tiempos", apuntaba.

