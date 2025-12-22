Valero Gimeno, dueño de una administración de Zaragoza que ha repartido 3,6 millones: "En noviembre el número se agotó"

El Gordo ha pasado de largo por Aragón, pero la Comunidad ha podido celebrar otros premios en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. La suerte ha llegado a diferentes partes del territorio aragonés, como Andorra, Benasque, Fraga o Zaragoza, sobre todo, gracias a los quintos premios.

Se suele decir que el 7 es el número de la suerte, y sin duda, para Valero Gimeno y todos los que habían comprado un décimo de su administración, lo ha sido. El 77715 ha sido uno de los quintos premios del sorteo y que ha dejado un buen pellizco en Aragón.

Hasta 60 series se han vendido en la administración de la calle La Salina de Zaragoza, dejando 3,6 millones de euros. Principalmente, el número se ha vendido en el Mercado Central, en la pollería Olga (3 millones).

En este puesto, La Salina lleva vendiendo unos 10 o 15 años y allí los clientes son habituales. Por otro lado, también se habían entregado en un bar del barrio de El Gancho.

Valero Gimeno, dueño de la administración La Salina, no podía esconder este lunes su felicidad, a la vez que su teléfono no dejaba de sonar para recibir felicitaciones. Con mucha satisfacción ha recogido la noticia, de la que, reconoce, se ha enterado a través de la prensa.

En total, han sido 600 décimos, que tal y como ha detallado el lotero, se han vendido “décimo a décimo”.

En su caso, cuenta que no se ha quedado con ningún décimo del número, ya que a mitad de noviembre las 60 series estaban agotadas.

Sorteo del Niño

La administración lleva 50 años en el barrio y 30 vendiendo Lotería Nacional. En este aspecto, no es la primera vez que Valero Gimeno reparte la suerte. El pasado 2024 vendió 10 series del primer premio del sorteo del Niño, 14 millones, por lo que el sentimiento de alegría “queda reciente”.

Así pues, ahora ya piensa en ese sorteo del próximo enero. Eso sí, no sin antes celebrar la Lotería de Navidad. “Ahora ya podemos abrir el champán, ¿no?”, festejaba Gimeno.

Además, este quinto premio ha llegado también al Alto Aragón, a Benasque (Huesca). Una administración ha vendido un boleto de este número premiado con 6.000 euros.