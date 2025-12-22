Sanidad aprueba otras 139 plazas de difícil cobertura para hospitales de fuera de Zaragoza: el reparto, al detalle

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado este lunes una oferta pública de empleo de 139 plazas de difícil cobertura para incentivar que facultativos de 19 especialidades hospitalarias de cuatro años de formación MIR escojan trabajar en puestos de 9 hospitales públicos situados fuera de la ciudad de Zaragoza.

Se trata de la segunda Oferta de Empleo Público extraordinaria destinada a la provisión de puestos de difícil cobertura en el Servicio Aragonés de Salud durante el año 2025.

Ante la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en gran parte del territorio de la Comunidad Autónoma, el Decreto Ley de Difícil Cobertura 121/2025 que ampara estas ofertas es una norma temporal y excepcional puesta en marcha esta legislatura por el Gobierno de Aragón.

El citado Decreto permite que aquellos médicos que accedan por concurso de méritos a una plaza considerada de difícil cobertura puedan lograr la consideración de personal estatutario fijo dentro del Salud cuando hayan transcurrido tres años de trabajo efectivo en el destino escogido.

Esta nueva convocatoria contempla 139 plazas de personal estatutario sanitario licenciado con título de especialista en Ciencias de la Salud, que se cubrirán mediante el sistema de concurso. Se trata de plazas de Facultativo Especialista de Área (médicos de Atención Hospitalaria) con itinerario formativo MIR de 4 años. Los puestos que se convocan por sectores sanitarios son:

- Sector Alcañiz: 23 plazas en el Hospital de la localidad.

- Sector Barbastro: 32 plazas.

- Sector Calatayud: 18 plazas en el Ernest Lluch

- Sector Huesca: 21 plazas en el Hospital Universitario San Jorge; 3 en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) Santo Cristo de los Milagros y otras 3 en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

- Sector Teruel: 31 plazas en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel; 4 en el CRP San Juan de Dios de Teruel y otras 4 en el Hospital San José de la misma ciudad.

El pasado 21 de octubre, el Gobierno de Aragón aprobó una primera oferta pública de empleo extraordinaria con 46 plazas de difícil cobertura en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud y los universitarios San Jorge (Huesca) y Obispo Polanco (Teruel) de las siguientes especialidades con itinerario MIR de 5 años: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Oncología Médica y Urología. Para esa convocatoria se han presentado 133 candidatos para cubrir las 46 plazas ofertadas, lo que ha puesto de manifiesto el interés por este procedimiento.

Este proceso se encuentra en fase de resolución pendiente de que se publique el listado provisional de aprobados y excluidos. La previsión es que en enero se puedan publicar el listado definitivo y realizar el llamamiento de plazas.

139 plazas de 19 especialidades hospitalarias

Ahora, se ha presentado en la última mesa sectorial del año esta segunda oferta pública, que vuelve a surgir por la necesidad de reforzar la dotación de profesionales en áreas críticas. Esta nueva oferta, compuesta por 139 plazas, deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno para que luego continúe con los trámites administrativos habituales en estos procesos.

La Mesa Sectorial de Sanidad, compuesta por representantes de la Administración sanitaria autonómica y de los sindicatos CEMSATSE, CSIF, CCOO, UGT y FTPS, se ha celebrado hoy para debatir esta norma, entre otros puntos del orden del día. Los sindicatos se han mostrado contrarios a la segunda convocatoria de plazas médicas de difícil cobertura, salvo FTPS, que se ha abstenido. El SALUD ha sacado adelante la propuesta, ha insistido es excepcional y temporal, pero "necesaria" para llevar asistencia sanitaria de calidad a todo el territorio.