Andorra reparte 9 millones de euros y Zaragoza más de un millón de un quinto premio (23112)
Después del segundo premio y un cuarto, este es el primero que deja un premio en Aragón.
La localidad turolense de Andorra ha repartido un total de 9 millones de euros del primer quinto premio (23112) del Sorteo Extraordinario de Navidad, agraciado con 60.000 euros a la serie.
En concreto, en Andorra, se han vendido 150 series en una administración de la calle San Jorge.
Además, en Zaragoza se han repartido otras 20 series, con un premio de 1,2 millones de euros.
Cada décimo del 23112 estará premiado con 6.000 euros, 300 por cada euro jugado.
