Tres administraciones de Zaragoza, Huesca y Fraga reparten 126.000 euros de un quinto premio (60649)

Tres administraciones de Zaragoza, Huesca y Fraga han repartido un total de 126.000 euros del quinto premio (60649) del Sorteo Extraordinario de Navidad, agraciado con 60.000 euros a la serie.

En concreto, se ha vendido una serie en las administraciones de Zaragoza, en el Coso, otra en Fraga, en la avenida de Madrid, y un décimo en los Porches de Galicia, en Huesca.

Cada décimo del 60649 estará premiado con 6.000 euros, 300 por cada euro jugado

Se trata del segundo quinto premio, que ha sido cantado a las 10.41 horas.