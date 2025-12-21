La Policía Local de Zaragoza se marca el reto de 175 donaciones de sangre: "Esperamos superarlo para ayudar a los demás"

La Policía Local de Zaragoza sigue demostrando el fin altruista de su vocación para la ciudadanía. Los agentes han querido volver a servir de ejemplo y de buen hacer y han decidido ponerse un reto: conseguir 175 donaciones. No es un número cualquiera sino que tiene un simbolismo particular ya que este año cumplen 175 aniversario. Y con el fin claro los más de mil agentes que componenen la plantilla más todos los trabajadores civiles que conforman parte del cuerpo han querido sumarse a este fin solidario.

De los primeros ha sido Sergio Pardos, agente de la Policía Local, que ha decidido formar parte del reto sin dudarlo: "He querido poder colaborar en un acto solidario como lo es la donación de sangre y llegar a las 175 donaciones por la conmemoración del aniversario del cuerpo", confiesa este agente con 25 años de servicio a sus espaldas. Un reto ambicioso pero con tiene la convicción de que se va a superar.

Aunque a Pardo la donación de sangre no le llega de nuevas ya que lleva siendo donante desde hace muchos años e, incluso, en ocasiones también dona plasma. Una acción generosa que hace mirando por los demás, sobre todo, por los suyos: "Conozco familiares que su salud no es tan buena y hay que colaborar que es gratis y solidario", señala.

Un ejemplo de la buena voluntad y del servicio a la ciudadanía que el cuerpo de la Policía Local demuestra. Así, Pardo reflexiona: "La salud es un lujo que no todo el mundo tiene y es necesario". A lo que anima al resto de sus compañeros, ya sea del cuerpo como civiles, a que donen no por ellos sino por el bien que hacen al resto.

Unas palabras que recoge también la gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte: "Es un gesto que sale del corazón, que es dar tu propia sangre para que una persona que realmente lo necesita salga de la vida, es algo muy importante".

De esta forma, agradece a todo el cuerpo policial la labor altruista y el ejemplo que dan poniendo su granito de arena para abastecer a los hospitales y pacientes con sangre. "Ellos lo tienen en su ADN, tienen ese servicio al ciudadano, ese compromiso, pero en este caso han dado un paso más, que es donar su propia sangre para que esas personas que están en los hospitales, pacientes que lo necesitan y que su vida va a depender de este gesto", recalca.

Así, la gerente de la institución lanza un mensaje a toda la población para que done sangre ya que es "un regalo que salva vida" de cara a la Navidad. El reto además va a conformar una ayuda extra para el Banco de Sangre ya que estos días festivos puede costar un poco más alcanzar las donaciones necesarias: "Todo el mundo está invitado. Apelamos a familiares, amigos, a todo el mundo. Todas las personas que tengan de 18 a 65 años, con todos los grupos sanguíneos, especialmente los ceronegativos, que tenemos una especial necesidad", reitera.

Por todo ello, este viernes 19 de diciembre tuvo lugar una primera donación de 12.00 a 16.00 en el Cuartel Palafox y le seguirá la siguiente el 19 de enero en el Cuartel de La Paz a la misma hora. Todo por un mismo objetivo: salvar vidas.