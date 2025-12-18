José María, ganadero aragonés en la protesta en Bruselas: "Perderíamos 150 millones de euros en ayudas"

Los tractores vuelven a la calle. No se trata de Aragón, sino que se da en un escenario más global: Bruselas. La capital del poder europeo será sede de una protesta histórica con participantes de los 27 estados miembros y más de 40 organizaciones agrarias. Todos ellos se reúnen para escenificar su rechazo a las últimas políticas europeas fijadas por la Comisión Europea, el Marco Europeo Plurianual 2028-2034.

Una reivindicación que, entre tanto mar de idiomas y nacionales, tendrá acento maño. Un grupo de 17 agricultores y ganaderos se ha desplazado hasta allí para manifestarse contra las nuevas reglas de juego marcadas por el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen. Así, conformarán parte de lo que se espera, 10.000 personas ante las tres instituciones europeas.

Respecto a Hansen, los agricultores aragoneses manifiestan haberse quedado "fríos" ante un ambiente que parecía más conciliador tras las últimas movilizaciones y ha terminado siendo peor: "Llevamos mucho tiempo reclamando unas políticas agrarias mejores y ha terminado empeorándose", reclama José María Alcubierre, secretario general de UAGA y ganadero.

El hartazgo por parte de los agricultores se centra sobre todo en defender una Política Agraria Común (PAC) y en su rechazo frontal a los recortes en los presupuestos, que supondrían para España un 18% menos en el presupuesto agrario, el cual denuncia que "parece que se destina a otras cosas". Esto se une, además, a que llevan 14 años con los presupuestos congelados.

En esta misma línea, reclaman que las líneas marcadas en el nuevo plan europeo dejan a un lado la política común para plantear una cofinanciación en la que los Estados tienen que poner un 30% en las ayudas orientadas a la agricultura y la ganadería.

Así, Alcubierre señala que este nuevo planteamiento "puede ser un problema" para el territorio nacional como autonómico. "Nos preocupa sobre todo la dirección de las ayudas porque da un cheque al Estado y puede ir a ayudas agrícolas o no", explica.

La tercera pata de la reivindicación se centra en la política comercial tras los acuerdos de Mercosur y el Sáhara, lo que supone una pérdida de la preferencia comunitaria en la venta de los productos. Esta medida va más allá del perjuicio al agricultor, sino que denuncian que supone un "peligro" para el consumidor ante un posible engaño en los productos: "Va a estar cada vez más consumiendo género de terceros países en vez de consumir productos que tenemos aquí".

Unos recortes que no caen bien para Aragón: "Serían aproximadamente unos 150 millones de euros menos de ayudas de políticas agrarias", señala. A lo que añade que no es solo una consecuencia inmediata, sino que tendría una gran repercusión en la continuidad del sector primario como lo conocemos: "Si no cuenta con apoyo la agricultura social y profesional de Aragón, cada vez va a haber menos incorporación, que necesitamos, de jóvenes".

Ante esto, anuncia que podría suponer un cambio en el sector agrario en el que se sustituyan las explotaciones de ganaderos y agricultores autónomos por "otro modelo más de fondos y macroempresas". Por ello, reclama que se "necesitan empresas en los pueblos que trabajen en la agricultura y ganadería para que luego crezcan y pueda haber nuevos talleres, viviendas, fontaneros...".

Una exposición que también tiene el apoyo de grupos políticos como Aragón Teruel Existe que reclama que las políticas europeas favorezcan la agricultura familiar y que faciliten el relevo generacional, en lugar de poner trabas a la llegada de jóvenes agricultores por el exceso reglamentario y la escasez de ayudas.

Desde UAGA buscan reivindicar unas condiciones justas este viernes a pie de calle en Bruselas. Una reivindicación histórica para la que desde la organización mandaron un mensaje a toda la afiliación. Finalmente serán 17 agricultores de toda la Comunidad los que pongan la presencia aragonesa en una protesta a nivel europeo.