Confirmado por el Gobierno de Aragón: esta es la nueva fecha de las oposiciones de enfermería tras el adelanto electoral

Entrada a una de las últimas oposiciones celebradas en Zaragoza. E. E.

Sanidad acaba de hacer oficial el cambio de fecha de las oposiciones de enfermería en Aragón. El examen estaba previsto para el próximo 8 de febrero, pero el adelanto electoral ha obligado al Gobierno de Jorge Azcón a mover ficha.

La convocatoria se prevé especialmente multitudinaria, ya que pondrá en juego hasta 603 plazas al aunar la Oferta de Empleo Público de los años 2022, 2023 y 2024.

A las 418 plazas de enfermería de turno libre y discapacidad se unirán otras 185 de promoción interna, una cifra especialmente alta en comparación con las convocatorias de años anteriores.

Semejantes números hacían imposible compatibilizar el reto logístico de unas elecciones con el que, ya de por sí, suponen unas oposiciones.

Finalmente, la prueba se desarrollará el próximo 15 de febrero, una semana más tarde de lo previsto. El Gobierno aragonés ha optado por respetar el día de la semana, también domingo.

En un principio, el llamamiento estaba previsto a las 10.00 de ese 8 de febrero, con exámenes en Zaragoza, Huesca y Teruel.

Ya a mediados de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el listado de admitidos y excluidos, abriéndose un plazo comprendido entre el 18 de noviembre y el 1 de diciembre para subsanar errores.

Entonces se concretó, incluso, que no se haría llamamiento nominal por orden alfabético, sino que los candidatos podrían ir entrando a partir de las 9.30.

La disolución anticipada de las Cortes, sin embargo, ha trastocado todos los planes.

El problema llevaba varios días encima de la mesa de la DGA, pero el hecho de que la convocatoria electoral no haya sido oficial hasta esta semana impedía tomar medidas. Esto cambió este martes con el decreto de disolución, que pone fecha a los comicios y plazos a la constitución de las Cortes y el futuro Gobierno.

Las dificultades

Un 'macroexamen' de estas características hace que también haya que movilizar a decenas de personas para supervisar la logística, de ahí que cualquier modificación, por pequeña que sea, tenga grandes repercusiones y deba ser analizada con lupa.

El cambio ha añadido estos días nervios extra a las miles de personas que se jueganuna plaza fija en el Salud. No obstante, la Consejería de Sanidad ha movido ficha rápidamente para acabar con la incertidumbre.