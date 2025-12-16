El PSOE lleva a Azcón a la Junta Electoral 24 horas después de convocar elecciones: "Constata su falta de respeto"

El PSOE aragonés va a denunciar ante la Junta Electoral Central el anuncio realizado por Jorge Azcón sobre la implantación futura del Grado de Farmacia en Huesca porque incumple la ley que regula los procesos electorales en España. Para los socialistas es la constatación de la “falta de respeto de Azcón” y de su “insumisión”.

El PSOE aragonés pide a la Junta Electoral que “ordene la retirada inmediata de las publicaciones del Gobierno de Aragón de este anuncio realizado por Azcón”. Asimismo, insta a la Junta Electoral a que advierta al Ejecutivo para que se abstenga de programar actos con anuncios electorales de sus miembros, presidente o consejeros, que se transmiten en los medios de comunicación y se elevan a la web oficial, así como a sus redes oficiales, “contraviniendo la legislación vigente”.

Asimismo, para los socialistas, este “flagrante” incumplimiento de la ley realizado por Jorge Azcón debe constar en la Junta Electoral Central, y en este sentido solicitan también a este órgano que “advierta a los miembros del Gobierno de Aragón que si persisten en su actitud lo hacen bajo amenaza de sanción y de sanción económica correspondiente”.

La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero del Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 50 “la prohibición desde la convocatoria electoral hasta la celebración de la misma de actos organizados por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones, anuncios, logros obtenidos o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

“El Gobierno de Aragón convocó a los medios de comunicación a una visita del presidente de Aragón, Jorge Azcón, para visitar la Escuela Politécnica Superior de Huesca y en ese marco se ha hecho este anuncio que además está publicado en las redes sociales tanto del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Huesca”, han argumentado.

En esta visita, Azcón, acompañado de la rectora Rosa Bolea y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha anunciado el inicio de los trabajos para implantar el Grado de Farmacia en el campus oscense a partir de septiembre de 2027, con 50 nuevas plazas. Además, ha presumido del aumento de plazas en algunas de las carreras más demandadas, como Medicina, Matemáticas o Ingeniería Informática.

Precisamente, este mismo martes, el alcalde de Borja, Eduardo Arilla (PSOE), acogía la presentación de un nuevo proyecto empresarial en su localidad y, en su intervención, ha optado por dar únicamente la bienvenida a los asistentes para evitar otro tipo de polémicas.