La izquierda busca una alianza a la extremeña en Aragón para hacer frente a PP y Vox: "Estamos en conversaciones"

La izquierda a la izquierda del PSOE deberá decidir en solo 10 días si se presenta bajo unas mismas siglas al 8-F o si termina concurriendo por separado.

En las últimas horas ha habido contactos entre IU y CHA y desde Podemos no ven con malos ojos un 'Unidas por Aragón', pero las tensiones nacionales, los posibles vetos cruzados y todo lo que hay en juego hacen extremadamente difícil el encaje.

CHA ya avisaba este lunes de que, previsiblemente, irá en solitario. Es el más fuerte de los tres partidos, con tres diputados en las Cortes, aunque las encuestas apuntan a que podría perder uno y quedarse con dos.

Quienes más se juegan son Podemos e IU. Los morados han estado más de un año 'descabezados' en Aragón, con una total desconexión entre el diputado autonómico, Andoni Corrales, y la dirección. Esto ha empezado a cambiar con el nuevo liderazgo de Ricard Mitjana, que tiene el difícil cometido de enderezar un partido que llegó a tener 14 diputados en la Comunidad.

La izquierda se olía que la ronda de contactos de Jorge Azcón iba a acabar en elecciones, de ahí que lleve días trabajando para cerrar una gran alianza con partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Ayer mismo, IU hacía un llamamiento a la "izquierda transformadora" para evitar la "nube negra" que, según dice, supondría para Aragón "otro gobierno de las derechas".

Su nueva coordinadora, Marta Abengochea, aseguraba que están hablando con todos; que nadie sobra, que se iba a ser "respetuoso" con todas las organizaciones y que no va a haber vetos cruzados, pero la falta de diálogo entre CHA y Podemos parece apuntar en sentido contrario.

A esto hay que unir las dificultades más que evidentes para elegir un candidato que satisfaga a todos, lo que hace que del dicho al hecho haya, más que nunca, un buen trecho.

Los nacionalistas tendrán sí o sí un nuevo 'cabeza de cartel'. No será José Luis Soro, y el nombre que más suena, por su tirón y experiencia, es el del diputado nacional Jorge Pueyo, aunque ayer, la secretaria general del partido, Isabel Lasobras, no se autodescartó.

Unos y otros aseguran ser conscientes de que va a tocar trabajar "hasta en Nochebuena y Navidad", ya que tienen que cumplir con su democracia interna y tener el (o los nombres) antes del 26 de diciembre, día en que expirará el plazo para presentar coaliciones.

En el caso de Podemos, el nombre del elegido podría conocerse en las próximas horas, aunque la candidatura tendrá que ser sometida al correspondiente proceso de primarias. No será Mitjana, que se centrará en reconstruir el partido y asentarlo, aunque sí formará parte de la lista a las Cortes.

La formación sigue abierta a estas horas a "todas las opciones". El espejo en el que mirarse sería el 'Unidas por Extremadura' que les ha permitido tejer alianzas con IU de cara al 21-D. "Vamos teniendo alguna conversación. Hay contactos, pero nada cerrado", decían desde la formación morada.

Qué está en juego

Aunque Aragón votará en solitario, la polarización existente y el propio marco nacional con el que se están mirando las elecciones 'en cascada' diseñadas por Feijóo para desgastar a Sánchez y sacarlo de La Moncloa hacen que estos comicios puedan resultar letales para los partidos minoritarios. Tanto es así que el arco parlamentario podría reducirse y pasar de las ocho formaciones actuales a siete o incluso seis.

En riesgo estaría, sobre todo, el diputado de Podemos, mientras que IU, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, podría doblar su representación al canalizar parte del descontento de los votantes del PSOE.

Ir juntos o por separado podría alterar el resultado del bloque tanto al alza como a la baja. El ejemplo más paradigmático sigue siendo el de las elecciones municipales de 2023 en el Ayuntamiento de Zaragoza. Podemos, CHA y ZEC decidieron ir por separado y solo los comunes obtuvieron representación.

De haber ido juntos, la bancada de la izquierda habría tenido más concejales para hacer oposición a Natalia Chueca. Nada decisivo, ya que PP y Vox podrían haber seguido sumando, pero por encima de los 12 concejales que obtuvieron PSOE y ZEC.