Los deberes que se quedan sin hacer por el adelanto electoral: la Ley de Vivienda y otras ocho normas van al cajón

El acelerado adelanto electoral en Aragón va a mandar al cajón casi una decena de leyes y propuestas que se estaban tramitando en el Parlamento. Desde este martes, el Parlamento queda disuelto y todas las iniciativas tendrán que volver a empezar de cero en la próxima legislatura.

Entre ellas, posiblemente la de mayor relevancia sea la Ley de Vivienda, una de las normas estrella del Departamento de Fomento para favorecer la construcción de inmuebles. Y es que, pese a que está a punto de cumplirse un año desde que el Gobierno la llevase al Parlamento, todavía no tenía el consenso de la mayoría del hemiciclo.

Esta Ley de Vivienda es un ejemplo de la brecha cada vez más creciente entre el PP y Vox. Los de Abascal exigían mayores incentivos fiscales y ayudas a la compra, con prioridad para los nacidos en España, mientras que el PP dejaba las rebajas de impuestos para la negociación de los presupuestos. De hecho, incluyó en el presupuesto un descenso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 4%, pero no fue suficiente.

Una segunda ley que decae es la creación del Instituto de Salud Pública, que transformaba la actual Dirección General en un ente autónomo con cerca de 500 trabajadores. El deseo del Departamento de Sanidad era que estuviera aprobado y creado a lo largo de 2026, pero el cierre de la legislatura lo aboca al cajón para que lo reviva el próximo Gobierno.

La tercera norma que queda ‘a medias’ es la de promoción de iniciativas económicas, que buscaba crear, desarrollar y fortalecer la actividad en entornos urbanos. Al igual que la de vivienda, estaba cerca de cumplir un año desde su traslado al Parlamento, y ahora tendrá que comenzar desde cero en la próxima legislatura.

En total, durante estos dos años y cuatro meses de legislatura se han aprobado 12 leyes, desde los presupuestos de 2024 o la derogación de la Ley de Memoria Democrática, hasta los nuevos impuestos medioambientales, la reforma de la Ley de Agricultura Familiar o la Ley de Energía recurrida de nuevo por el Gobierno de España.

Otras propuestas que quedan en el limbo

Asimismo, otras propuestas que se estaban negociando por los grupos parlamentarios quedan en el limbo. Una de ellas, que también quedó pendiente de la anterior legislatura, es el Estatuto de la Mujer Rural, un planteamiento socialista que estaba en su fase final, pero que tendrá que volver a empezar cuando se reanude el calendario parlamentario.

Otra propuesta que se pierde por el sumidero es la derogación de los Decretos de Nueva Planta, una idea que CHA y PAR lanzaron conjuntamente en abril y que permitiría avanzar en la recuperación de derechos históricos de Aragón, como, por ejemplo, tener una Hacienda Foral propia. Sin embargo, ocho meses después, todavía no había sido ni llevada a un Pleno para su toma en consideración.

Meses de trabajo que se pierden

Por otro lado, también hay otro trabajo realizado durante meses que se pierde y que queda en nada, como el realizado por las distintas comisiones. Una de ellas buscaba reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente al impacto del uso de la tecnología, que llevaba varios meses de reuniones de trabajo, comparecencias y participaciones ciudadanas, y que se cierra de forma abrupta sin un dictamen final.

Igualmente, otra comisión que se cierra, en esta ocasión prácticamente sin empezar, es la que tenía que estudiar la implantación de los centros de datos y la evaluación de su impacto en el territorio.

Todo ello se irá al limbo y solo podrá reanudarse desde el principio cuando arranque la XII legislatura, con la sesión constitutiva y la designación de la Mesa de las Cortes el 3 de marzo.