Confirmado por el BOA: estas son las fechas clave de las elecciones autonómicas en Aragón

Jorge Azcón, antes de firmar el decreto de convocatoria de elecciones en Aragón Gobierno de Aragón

Los aragoneses tendrán una cita con las urnas el próximo 8 de febrero. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado el decreto de convocatoria de elecciones que firmó este lunes el presidente Jorge Azcón, de forma que los ciudadanos irán a votar el segundo domingo de febrero.

Con la publicación del decreto en el BOA, se inicia la cuenta atrás hasta esta jornada electoral. El primer paso es la disolución de las Cortes de Aragón, que se ejecutará este mismo martes y que pone fin a la XI legislatura de la historia democrática de la Comunidad.

De esta forma, el próximo 8 de febrero se elegirán 67 nuevos diputados, de los que 35 se corresponderán a la provincia de Zaragoza, 18 a la de Huesca y 14 a Teruel.

Antes de la cita con las urnas, se iniciará una campaña electoral de 15 días. Comenzará a las 0.00 del viernes 23 de enero de 2026 y finalizará a las 24.00 horas del viernes 6 de febrero de 2026.

Los partidos tendrán hasta el 26 de diciembre para registrar las posibles coaliciones que puedan acordar, con la mirada en una posible unión de las fuerzas de izquierda.

La fecha límite para presentar candidaturas será el 5 de enero, y después de Reyes se procederá al sorteo de las mesas electorales.

Casi un mes después de la jornada electoral, el 3 de marzo de 2026 tendrá lugar la sesión constitutiva de las nuevas Cortes de Aragón. Ese día se elegirá al nuevo presidente o presidenta del Parlamento, que suele ser la primera piedra de toque del futuro presidente de Aragón en caso de que tenga que buscar apoyos en otros partidos.