IU llama a la "izquierda transformadora" en Aragón para evitar la "nube negra" de otro gobierno de las derechas

IU ha hecho este lunes un llamamiento a la “izquierda transformadora aragonesa” para aunar voluntades y evitar la “nube negra” de otro gobierno de las derechas en la Comunidad.

La formación mantiene contactos estos días no solo con partidos políticos, sino con organizaciones sindicales y de la sociedad civil con el objetivo de tejer lo que ellos consideran un Aragón “mejor y más digno” frente al “retroceso en derechos” y el desmantelamiento de los servicios públicos de PP y Vox.

La convocatoria electoral, ha reconocido su coordinadora general, Marta Abengochea, no les ha cogido por sorpresa. “Tenemos los deberes hechos; estamos fuertes, con muchas ganas y mucha energía”, advertía horas después de que Azcón firmase la disolución de las Cortes.

En su opinión, la formación ha sido capaz de hacer un “muy buen trabajo” tanto en las calles como en las Cortes de Aragón. Sobre las conversaciones con otros grupos, ha recalcado que están hablando con todos y que para ellos no sobra nadie, ya que la intención es “hacer lo que resulte mejor para la gente”; conseguir “que todo el mundo se sienta dignamente representado”.

Los plazos son más que ajustados, por lo que la respuesta tendrá que llegar pronto. De hecho, el próximo día 26 acabará el plazo para presentar candidaturas. Abengochea es consciente de la importancia de movilizar ese voto para que la gente no se quede en casa el 8-F.

Por ello, desde IU garantizan que, llegado el caso, se respetarán todos los procesos democráticos y habrá “respeto entre las organizaciones”, palabras con las que parecía querer alejar el fantasma de Sumar y lo sucedido a nivel nacional con Ione Belarra e Irene Montero. “Todo el mundo es relevante”, decía al ser preguntada específicamente sobre los posibles vetos cruzados.

Este lunes, IU ha terminado de elegir a su dirección ejecutiva. Su secretaria de Organización, Margarita Deyá, ha destacado la apuesta por un equipo de hombres y mujeres en el que se mezcla la experiencia y la renovación. “Queremos que se demuestre que Aragón no es una tierra de derechas y que podemos darle la vuelta a la tortilla”, ha aseverado.