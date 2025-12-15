Azcón tacha al PSOE de "manada de acosadores y corruptos": "Deben ir a una refundación"

Azcón tacha al PSOE de "manada de acosadores y corruptos": "Debe ir a una refundación" Raúl Gascón E. E.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado a Vox y al PSOE como los culpables de llevar a la Comunidad a su primer adelanto electoral. A los primeros les marca por “querer bloquear” el Gobierno por sus intereses nacionales, mientras que de los socialistas cree que “es imposible de confiar” por los últimos escándalos alrededor de Pedro Sánchez.

De hecho, Azcón sostiene que no podía aceptar el ofrecimiento de los socialistas porque, dice, solo buscaban “ganar tiempo” pensando en sus propios intereses.

“El PSOE está desbordado por sus problemas de corrupción y de denuncias de acosadores sexuales. Hay una manada de acosadores y corruptos dentro del PSOE, y un presupuesto debe ser bueno y decente, y eso es imposible hacer con el PSOE”, ha apuntado el presidente aragonés, nada más anunciar el adelanto electoral.

Por ello, Azcón llama al PSOE a una “refundación” por su falta de credibilidad política después de sus últimos escándalos.

“Es imposible que nadie con sentido común confíe en el PSOE de Pedro Sánchez. Estoy convencido de que hay socialdemócratas que creen en sus valores e ideas, pero hoy el PSOE lo único que hace es pensar en sus intereses, sus problemas, y en seguir robando en el Gobierno de España. Con todo lo que estamos conociendo, deben ir a una refundación”, ha añadido.

En concreto, ha aludido a las reuniones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con uno de los detenidos de Plus Ultra. "Es desolador. Que un expresidente se sirva del padrinazgo que ejerce sobre el actual presidente para lucrarse personalmente, reuniéndose con una compañía rescatada con el dinero de todos, en montes y sin cobertura, es desolador"

“Vox solo quiere bloquear Aragón”

Por otro lado, Azcón también ha señalado a sus antiguos socios, Vox, a quien acusa de tener como única intención “querer bloquear Aragón”, como está haciendo en Extremadura o Baleares.

“Está haciendo lo mismo que en otras comunidades autónomas. Su voluntad es no aprobar los presupuestos, aunque sean mejores”, ha incidido el presidente aragonés.

En esta línea, Azcón ha recordado que ya intentaron negociar con ellos tanto en Madrid como con sus responsables regionales, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

“No tienen voluntad, tienen otras prioridades. Queremos un presupuesto que atienda las necesidades de los aragoneses, y Vox tiene otras prioridades”, ha añadido.

Su único veto

Pese a ello, Azcón se ha comprometido a “escuchar” y “dialogar” a todos los partidos, poniendo como único veto a los “terroristas”.

“Creo en el diálogo y la moderación, en escuchar a los contrarios, aunque no compartamos sus ideas”, ha remarcado.

Además, no ha cerrado la puerta a entablar coaliciones con otros partidos como en las últimas elecciones de 2023, donde participó de la mano de ‘Aragoneses’, una escisión del PAR liderada por Elena Allué, hasta hoy diputada en el grupo parlamentario del PP como independiente.

“Estoy convencido de que la diputada de Aragoneses que actualmente está en las Cortes ha conseguido que la confianza se haya incrementado y que las razones para ampliar nuestro espectro político y electoral se multipliquen”, ha subrayado.