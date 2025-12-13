Niños y mayores responden a otra jornada de vacunación sin cita en Zaragoza: "Es importante, la gripe puede ser muy grave"

Dos semanas después de ver cómo se formaban filas de una hora para recibir la vacuna contra la gripe y la Covid, el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza ha vuelto a celebrar este sábado 13 de diciembre una jornada de vacunación sin cita previa que se prolongará hasta las 19.00.

De nuevo, una cifra muy numerosa de vecinos ha acudido para protegerse del virus, en un momento en el que todo Aragón está en el nivel de alerta 2. Así pues, a las 9.00, hora a la que comenzaba la vacunación, muchos ya esperaban en los pasillos del centro sanitario.

Sin embargo, las colas no han sido como las del pasado 29 de noviembre, en las que algunos tuvieron que esperar hasta una hora a recibir la vacuna. “De momento está yendo muy bien, no para de llegar gente, pero sin aglomeraciones”, ha resaltado la directora del Área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud, María Teresa Clares.

Además, este sábado se han habilitado tres circuitos separados que ha favorecido un proceso más ágil. “Tenemos un circuito para niños, si los niños vienen con los padres aprovechamos y los vacunamos también, un circuito de gripe y otro de gripe y Covid”, ha explicado Clares.

La previsión para la jornada se compara con la pasada experiencia, cuando se pusieron más de 3.000 vacunas. “Estamos preparados para poner eso y más. Nos hemos dotado de vacunas”, ha asegurado. Una labor que no sería posible sin el equipo de 15 enfermeras voluntarias, además de 3 personas encargadas de la coordinación y 2 celadores.

Así pues, más organizado y sin pausa, la vacunación no paraba y los usuarios destacaban la importancia de vacunarse. “No cuesta nada y puede ahorrarte un susto”, decía un padre acompañado de sus hijos.

Muchos de estos pequeños ya sabían a lo que se enfrentaban, bien por haberlo hecho otro año o porque lo han visto en el cole. De cualquier forma, estos se encontraban muy tranquilos. También después, cuando reconocían que “había ido bien”.

Fila para vacunarse contra la gripe este sábado en Zaragoza. E.E.

Importancia de vacunarse

En la importancia de la vacuna ha insistido, por su parte, María Teresa Clares, principalmente de cara a Navidades. “Tenemos que conseguir que la mayor cantidad de población, sobre todo la vulnerable, esté vacunada”.

“La gripe no es un catarro, puede ser muy grave, puede provocar hospitalizaciones, incluso en algunos casos puede llegar a ser letal. Para los niños tampoco es un catarrillo, pueden tener también complicaciones y pueden llegar a ingresar por Covid”, ha avisado.

No obstante, ha celebrado que el porcentaje de población vacunada se acerca a la tasa que buscaban con un 70% en los mayores de 80 años, un 50% en los mayores de 60 y más de un 40% en los niños. Son cifras muy similares a las del pasado año, pero la enfermera aspira a “mejorar”. En cuanto a la vacunación frente al Covid, se sitúa en un 50%, más de lo esperado.

Por otra parte, sobre la posibilidad de repetir esta jornada, Clares ha señalado que se irá valorando según la demanda y las necesidades, así como la evolución del virus, cuyo comportamiento “no se puede saber”.

Todas las personas que tengan tarjeta sanitaria de Aragón pueden recibir la vacuna, especialmente dirigida a los grupos vulnerables.