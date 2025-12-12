Pilar Alegría empieza a dibujar su salida del Gobierno: "No voy a perder ni un minuto, los aragoneses son mi prioridad"

Una de las cuestiones que se empezarán a trazar cuando Jorge Azcón confirme el adelanto electoral el próximo lunes será la de los cabezas de lista que harán frente al presidente aragonés. Liderando al PSOE estará Pilar Alegría, que deberá dejar sus cargos en el Ministerio y el Gobierno de España para ser la cabeza de lista de los socialistas aragoneses.

La ministra, que posee la cartera de Educación desde 2021, todavía no ha dado plazos para su salida del Gobierno de España, aunque ha dejado claro este viernes que “no voy a perder ni un minuto” en el momento en que “Aragón llama”. “Los aragoneses son mi prioridad”, ha zanjado.

En cualquier caso, Alegría ha calificado de “absolutamente irresponsable” la decisión de Azcón de adelantar las elecciones en Aragón, algo que, a su juicio, “solo atiende a los intereses partidistas y particulares” del presidente.

“Estamos viendo que el señor Azcón ha subordinado los intereses de los aragoneses a los del PP de Madrid y Feijóo. Es una decisión absolutamente irresponsable. No es lo que piden los aragoneses. Responden a una subordinación que el presidente ha querido hacer de los intereses de Feijóo”, ha aventurado Alegría.

Así, la ministra ha lamentado que el PP haya “mordido la mano” que le tendieron los socialistas esta semana para, incluso, llegar a pactar el presupuesto.

“El PSOE está preparado y vamos a plantear una alternativa que permita a los aragoneses tener la presidencia que merecen, que se haga cargo de sus problemas y atienda a sus intereses”, ha añadido Alegría.

La oposición celebra que se haya acabado el “sainete”

Mientras, el resto de partidos han valorado el adelanto electoral celebrando que haya finalizado el “sainete” y la “farsa” que, dicen, se ha vivido esta semana entre Azcón y Vox. Teruel Existe teme que la cita con las urnas no sirva de nada y que el PP “acabe dependiendo otra vez de Vox para gobernar”. “La situación era insostenible. Está claro que unos y otros tenían ya decidida su postura hace muchos días”, ha afirmado su portavoz, Tomás Guitarte.

Chunta Aragonesista resalta directamente el “fracaso” de Jorge Azcón al no poder pactar unos presupuestos por segundo año consecutivo y conducir a Aragón al adelanto electoral. “Es un nuevo hito negativo en la historia de Aragón. Se podía haber tomado antes, desde el mismo momento que hubo que prorrogar los presupuestos para 2025”, ha señalado.

Desde Podemos e IU creen que Azcón ha puesto a Aragón “al pie de los caballos” por su “incapacidad acreditada para llegar a acuerdos”.

Por su parte, el PAR señala a Vox como el culpable del adelanto electoral. “Se supone que venían a mejorar la vida de los aragoneses y lo único que va a hacer es empeorarla. Nos obligan a gastar esos cuatro millones en las elecciones porque las decisiones de Vox en Aragón no las toma Vox, las toma Santiago Abascal”, ha apuntado su portavoz, Alberto Izquierdo.