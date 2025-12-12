Caspe impulsa el empleo con 891.000 euros en escuelas taller: "Los participantes cobrarán desde el primer día"

El Ayuntamiento de Caspe ha puesto en marcha dos nuevas escuelas taller de formación y empleo en colaboración con el INAEM y el Gobierno de Aragón. Se trata de los programas "Reactivando la Cultura del Hilo en Caspe II" y "Ciudad de Caspe XVII", orientados a ofrecer a jóvenes una formación laboral integral que combina teoría y práctica desde el inicio.

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha subrayado que "la colaboración con el INAEM y el Gobierno de Aragón demuestra el compromiso del equipo de gobierno hacia un futuro donde nuestra población tiene el apoyo y las herramientas necesarias para desarrollarse". Ambos proyectos fueron presentados por el consistorio a la convocatoria autonómica de programas experienciales Tándem, en la que participaron un total de 26 entidades, resultando Caspe seleccionada.

El Gobierno de Aragón ha destinado a esta convocatoria un presupuesto global de 24.265.084,33 euros. De esta cantidad, el municipio recibirá 594.008,80 euros para “Ciudad de Caspe XVII” y 297.004,40 euros para "Reactivando la Cultura del Hilo en Caspe II".

A estas cifras se suma la aportación municipal de 56.300 euros y 24.050 euros, respectivamente, lo que eleva la inversión total a más de 891.000 euros destinados al impulso del empleo juvenil en Caspe. En total, 30 personas participarán en estos talleres, percibiendo desde el primer día el salario mínimo interprofesional previsto para 2026, fijado en 1.249 euros mensuales.

Taller empleo de Caspe Ayto. de Caspe

Los programas contarán además con un equipo de siete profesionales, integrado por dos directores, cuatro docentes y un administrativo, responsables de la coordinación formativa y del acompañamiento laboral. Las actuaciones se centrarán en trabajos de albañilería y carpintería para la mejora de infraestructuras municipales, como los antiguos juzgados.

Asimismo, se desarrollarán labores de confección de pendones y toldos destinados a las casetas del mercado y a eventos tradicionales. Estas acciones permitirán obtener resultados visibles que repercutirán de forma directa en el conjunto de la ciudadanía.

La alcaldesa ha señalado que "estos proyectos no solo garantizan la adquisición de habilidades técnicas, sino que fortalecen el sentido de pertenencia y el orgullo comunitario y permiten que nuestros vecinos se formen, trabajen y aporten mejoras a nuestro municipio". La alcaldesa ha concluido afirmando que "formación, empleo y desarrollo local deben ir de la mano, y por eso seguiremos apostando por los talleres experienciales como herramienta clave para generar oportunidades y dinamizar nuestra economía".