Confirmado por el Gobierno de Aragón: estas son las grandes superficies que cambiarán sus festivos comerciales en 2026

Las grandes superficies ya han elegido los 10 festivos que abrirán en Aragón. El Gobierno de Aragón ha confirmado qué centros comerciales y comercios de más de 300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público modificarán sus festivos de apertura en 2026. En total, han pedido cambios unos 60 operadores de 28 municipios aragoneses.

Se trata de una medida del Gobierno de Azcón que busca poner fin a meses de debate y posiciones enfrentadas entre quienes exigían una mayor flexibilidad y los que se mostraban radicalmente en contra. Se han fijado así los 10 festivos de 2026 (4 y 11 de enero, 28 de junio, 1 y 29 de noviembre y 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre) ante los que los grandes comercios han presentado fechas alternativas.

Todo esto, bajo una serie de requisitos. Como por ejemplo, no superar esos 10 días al año fijados por el Gobierno autonómico, así como que los comercios que estén dentro de un centro comercial sigan las fechas marcadas por la gran superficie.

En Zaragoza, han sido siete grandes superficies las que han solicitado cambios en el calendario aragonés. El centro comercial Plaza, Alcampo y Los Enlaces han pedido abrir un total de 10 festivos, incorporando el 3 de mayo y el 6 de septiembre a cambio del 11 de enero y el 28 de junio.

Carrefour también abre un total de 10 festivos, pero cambia el 3 de mayo por el 28 de junio, mientras que abrirá el 3 de abril y el 30 de agosto sacrificando el 11 de enero y el 28 de junio (los otros 8 los mantiene igual). ha elegido también sus 10 días, contando con el 5 marzo y el 2 abril y dejando el 11 de enero y 28 de junio.

Multimarket Zaragoza ha decidido cambiar sus festivos al completo, eligiendo el 6 de enero, el 29 de enero, el 23 de abril, el 1 de mayo, el 11 de octubre, el 12 de octubre, el 2 de noviembre, el 7 y el día 25 de diciembre.

Lacasa, por su parte abrirá los festivos del 6 de enero y 29 de enero, el 5 de marzo, el 23 de abril, el 1 de mayo, el 11 y 12 de octubre, el 2 de noviembre, además del 7 y 25 de diciembre. El Mercadona, sin embargo, solo abrirá tres festivos: el 2 de abril, el 15 de agosto y el 7 de diciembre.

En Huesca capital lo han solicitado cinco grandes superficies. Alcampo, Lidl y el centro comercial Coso Real abrirán sus 10 festivos, pero eligiendo el 2 de abril y el 2 de agosto por el 11 de enero y el 28 de junio.

Por su parte, Altoaragón ha elegido únicamente el 6 de diciembre y Mercadona, al igual que en la capital de Aragón, el 2 de abril, el 15 de agosto y el 7 de diciembre.

En la ciudad de Teruel modificarán sus calendarios Alcampo y Mercadona (este mantiene las mismas fechas que en Huesca y Zaragoza). Mientras que el supermercado francés ha elegido 10 festivos, entre los que ha añadido el 2 de abril y el 15 de agosto (deja fuera el 11 de enero y el 28 de junio).

Ambos supermercados han fijado los mismos festivos en Calatayud. En Cuarte de Huerva, Mercadona ha pedido exactamente los mismos días que en el resto de municipios, aunque Lidl mantendrá sus 10 festivos con el 5 de marzo y el 2 de abril a cambio del 11 de enero y del 28 de junio.

En Tarazona abrirán Alcampo y Mercadona (que mantendrá únicamente el 2 de abril, el 15 de agosto y el 7 de diciembre). El primero mantendrá sus 10 festivos intactos, salvo por el 11 de enero y el 28 de junio, que los cambiará para incorporar el 2 de abril y el 15 de agosto.