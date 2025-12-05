Azcón tacha de "asqueroso" el caso Salazar y pide a Alegría que lo aclare: "Es difícil defender que el PSOE es feminista"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hablado alto y claro este viernes durante la presentación del presupuesto, sobre el 'caso Salazar', el exfontanero de Pedro Sánchez acusado por acoso sexual. Azcón ha manifestado que lo que está pasando “es asqueroso”.

Así pues, ha insistido en que el PSOE tiene que dar “muchas explicaciones”, en concreto, Pilar Alegría, que debería contar detalladamente qué habló con Salazar. “Las explicaciones que hemos oído de la señora Alegría son no solamente pobres, sino impresentables. Come con una persona acusada de tratar a las mujeres con violencia y con abuso”, ha defendido.

Por otro lado, este jueves se conoció también la noticia de que el secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga). En este tema, Azcón ha respondido con ironía: “Llueve sobre mojado”.

“Cada vez que conocemos una nueva denuncia o nuevo hecho sobre cómo se ha relacionado con las mujeres, se va cayendo cada vez más lo que llevamos años oyendo. Es difícil defender que el PSOE es feminista”, ha subrayado.

Además, entiende que el PSOE no piensa en las mujeres ni en su defensa, sino en sus propios intereses, por lo que su discurso feminista “se desmorona”.

Licencias hoteles

Por otro lado, ha sido cuestionado por la retirada de la licencia a cuatro hoteles de la Comunidad que acogen a migrantes que levantó la crispación entre el Ejecutivo aragonés y el Gobierno Central.

La decisión de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón de retirarla se debió a unas inspecciones en las que se comprobó que no cumplían con las características originales por las que fueron inscritos.

En este aspecto, Azcón ha defendido el trabajo de los funcionarios públicos. “Los inspectores de Turismo tienen una responsabilidad. Creo que poner en duda su trabajo es absolutamente inaceptable. Son informes independientes y buscan que se cumpla la legalidad. Si fuera lo contrario deberían denunciarlo”, ha señalado el presidente.