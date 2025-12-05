Un 30% de los aragoneses prefieren a Azcón de presidente y la mitad creen que tiene más opciones que Pilar Alegría

Resultado de una de las preguntas de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. E. E.

Jorge Azcón sería el candidato preferido por los aragoneses para presidir la Comunidad si se celebrasen hoy elecciones.

Es la opción elegida por el 30,7% de los encuestados por SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, un porcentaje que saca 13 puntos al 17,7% de Pilar Alegría y aventaja en más de 19 a Alejandro Nolasco (11,6%).

El resto de líderes no llegan a la barrera del 10%, con José Luis Soro (CHA) en el 5%, Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) en el 4,5%, Andoni Corrales (Podemos) en el 2,1%, Álvaro Sanz (IU) en el 2% y Alberto Izquierdo (PAR) en el 1,9%.

Entre los votantes del PP, la respuesta está clara: un 75,4% consideran que Azcón debe seguir en el Pignatelli. El porcentaje está ligeramente por encima del 74,4% que conseguía en la encuesta del pasado 23 de abril, Día de Aragón.

Llama la atención que un 9,9% de quienes apoyaron en 2023 al presidente del PP-Aragón preferirían ahora a Alejandro Nolasco como líder regional. El porcentaje es aún mayor a la inversa: un 26,5% de los votantes del partido de Abascal querrían a Azcón antes que a su actual portavoz (60,3%).

En el PSOE, Alegría obtiene un cinco raspado. Concretamente, un 53%. Hasta un 9% de sus antiguos votantes preferirían ver a Azcón en la DGA y un 1,9% se irían incluso a Vox, mientras que otro 5,3% apostaría por José Luis Soro (CHA).

¿Y si solo hubiera que elegir entre Azcón y Alegría? El líder conservador tendría el aval de hasta un 46% de los encuestados, mientras que la también portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez se quedaría en el 28,3%. Aquí, otro porcentaje importante es el de 'no sabe, no contesta', que llega a un altísimo 25,7%.

¿Y a quién ven con más probabilidades de ganar? El 50,5% contesta que a Jorge Azcón, mientras que Pilar Alegría es la opción escogida por el 21,6% y hay otro 27,9% que no lo tiene claro.

Volviendo al resultado por partidos, la respuesta de los votantes del PP es especialmente clara -89,8% a favor de Azcón-, y la del PSOE resulta algo más tibia: un 46,6% 'vota Alegría', pero hasta un 30,8% cree que el barón popular tiene más elementos a su favor.

Entre el resto de formaciones del arco parlamentario, los afines a Vox ven con más opciones a Azcón (77,4%), al igual que sucede con los de Aragón-Teruel Existe (47,2%). La titular de Educación, en cambio, es la opción predilecta entre los fieles a Podemos (46,6%) e IU (43,6%).

La gestión, a fondo

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN también pregunta sobre la gestión del actual presidente y su equipo de Gobierno. La gente se queda, por lo general, en un 'normal/indiferente' (37,6%), siendo un 7% los que le dan la mejor nota y un 5,5% los que van al extremo opuesto. Tras ese 'normal', el 'bien' es la respuesta más repetida (27,9%).

Las mejores notas llegan, lógicamente, del lado de la derecha, con un 55,8% de bienes entre los votantes del PP y un 16,9% de 'muy bien'. Tampoco son malas las de los afines a Vox, con un 7,8% en la parte más alta y un 41,4% que se quedan en el 'bien'.

Todo lo contrario sucede cuanto más a la izquierda se mira. Solo un 1,9% de los votantes del PSOE creen que Azcón lo está haciendo 'muy bien', un porcentaje inferior al que consigue en Podemos (2,8%) y CHA (2,6%).

Por contra, un 10,4% de los socialistas considera que el PP lo está haciendo 'muy mal', dato que se dispara en las filas de Podemos (34,8%), de CHA (28,2%) y de IU (23,1%).

El sondeo también califica la labor de oposición del PSOE, con porcentajes invertidos respecto a la anterior pregunta. El PP ve 'muy mal' a los de Pilar Alegría (28,4%) y apenas un 11% salvan su papel. Esto es lo que da la suma de los 'muy bien' (2,6%) y del 'bien' (8,6%).

¿Y qué dicen en las filas socialistas? Un 27,3% ven 'bien' a la ministra, otro 10% se decantan por el 'muy bien' y a un 31,1%, la opción mayoritaria, les deja "indiferentes".

En este caso sorprende también que un 17,1% apuestan por valorar como 'mala' la labor de la líder del PSOE aragonés y que otro 4,6% lo hagan con un 'muy mala'.