Un 30% de los aragoneses prefieren a Azcón de presidente y la mitad creen que tiene más opciones que Pilar Alegría
El barón conservador saca 13 puntos al 17,7% de Pilar Alegría y aventaja en más de 19 puntos a Alejandro Nolasco, de Vox (11,6%).
Jorge Azcón sería el candidato preferido por los aragoneses para presidir la Comunidad si se celebrasen hoy elecciones.
Es la opción elegida por el 30,7% de los encuestados por SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, un porcentaje que saca 13 puntos al 17,7% de Pilar Alegría y aventaja en más de 19 a Alejandro Nolasco (11,6%).
El resto de líderes no llegan a la barrera del 10%, con José Luis Soro (CHA) en el 5%, Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) en el 4,5%, Andoni Corrales (Podemos) en el 2,1%, Álvaro Sanz (IU) en el 2% y Alberto Izquierdo (PAR) en el 1,9%.
Entre los votantes del PP, la respuesta está clara: un 75,4% consideran que Azcón debe seguir en el Pignatelli. El porcentaje está ligeramente por encima del 74,4% que conseguía en la encuesta del pasado 23 de abril, Día de Aragón.
Llama la atención que un 9,9% de quienes apoyaron en 2023 al presidente del PP-Aragón preferirían ahora a Alejandro Nolasco como líder regional. El porcentaje es aún mayor a la inversa: un 26,5% de los votantes del partido de Abascal querrían a Azcón antes que a su actual portavoz (60,3%).
En el PSOE, Alegría obtiene un cinco raspado. Concretamente, un 53%. Hasta un 9% de sus antiguos votantes preferirían ver a Azcón en la DGA y un 1,9% se irían incluso a Vox, mientras que otro 5,3% apostaría por José Luis Soro (CHA).
¿Y si solo hubiera que elegir entre Azcón y Alegría? El líder conservador tendría el aval de hasta un 46% de los encuestados, mientras que la también portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez se quedaría en el 28,3%. Aquí, otro porcentaje importante es el de 'no sabe, no contesta', que llega a un altísimo 25,7%.
¿Y a quién ven con más probabilidades de ganar? El 50,5% contesta que a Jorge Azcón, mientras que Pilar Alegría es la opción escogida por el 21,6% y hay otro 27,9% que no lo tiene claro.
Volviendo al resultado por partidos, la respuesta de los votantes del PP es especialmente clara -89,8% a favor de Azcón-, y la del PSOE resulta algo más tibia: un 46,6% 'vota Alegría', pero hasta un 30,8% cree que el barón popular tiene más elementos a su favor.
Entre el resto de formaciones del arco parlamentario, los afines a Vox ven con más opciones a Azcón (77,4%), al igual que sucede con los de Aragón-Teruel Existe (47,2%). La titular de Educación, en cambio, es la opción predilecta entre los fieles a Podemos (46,6%) e IU (43,6%).
La gestión, a fondo
La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN también pregunta sobre la gestión del actual presidente y su equipo de Gobierno. La gente se queda, por lo general, en un 'normal/indiferente' (37,6%), siendo un 7% los que le dan la mejor nota y un 5,5% los que van al extremo opuesto. Tras ese 'normal', el 'bien' es la respuesta más repetida (27,9%).
Las mejores notas llegan, lógicamente, del lado de la derecha, con un 55,8% de bienes entre los votantes del PP y un 16,9% de 'muy bien'. Tampoco son malas las de los afines a Vox, con un 7,8% en la parte más alta y un 41,4% que se quedan en el 'bien'.
Todo lo contrario sucede cuanto más a la izquierda se mira. Solo un 1,9% de los votantes del PSOE creen que Azcón lo está haciendo 'muy bien', un porcentaje inferior al que consigue en Podemos (2,8%) y CHA (2,6%).
Por contra, un 10,4% de los socialistas considera que el PP lo está haciendo 'muy mal', dato que se dispara en las filas de Podemos (34,8%), de CHA (28,2%) y de IU (23,1%).
El sondeo también califica la labor de oposición del PSOE, con porcentajes invertidos respecto a la anterior pregunta. El PP ve 'muy mal' a los de Pilar Alegría (28,4%) y apenas un 11% salvan su papel. Esto es lo que da la suma de los 'muy bien' (2,6%) y del 'bien' (8,6%).
¿Y qué dicen en las filas socialistas? Un 27,3% ven 'bien' a la ministra, otro 10% se decantan por el 'muy bien' y a un 31,1%, la opción mayoritaria, les deja "indiferentes".
En este caso sorprende también que un 17,1% apuestan por valorar como 'mala' la labor de la líder del PSOE aragonés y que otro 4,6% lo hagan con un 'muy mala'.