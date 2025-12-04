Confirmado por Aramón: los alumnos aragoneses disfrutarán de descuentos de hasta el 70% en sus 4 estaciones de esquí

La promoción ofrece tarifas reducidas para el alumnado aragonés en las estaciones de esquí de Formigal-Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares.

La nieve ya ha llegado a algunos puntos de Aragón, aunque hay quienes nunca la han visto todavía. Por eso, desde el Gobierno de Aragón y Aramón, Montañas de Aragón, S.A., han firmado un convenio de colaboración destinado a facilitar el acceso del alumnado aragonés con descuentos de hasta el 70% para poder esquiar.

Una iniciativa para cualquier estudiante de un centro aragonés que podrá disfrutar de condiciones especiales en la compra de forfaits, (bonos económicos para esquiar) en las estaciones gestionadas por Aramón: Formigal-Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares, y con independencia de la fecha en la que los utilicen.

La campaña permite adquirir paquetes de 5, 10 y 15 días de esquí. Los precios para la categoría chiquitín (nacidos en 2020 o posteriormente) serán de 39, 79 y 99 euros, respectivamente, mientras que para la categoría júnior (nacidos entre 2008 y 2019) serán de 119, 199 y 249 euros.

La promoción permitirá facilitar el acceso al esquí en esta temporada 25-26 a más de 150.000 escolares de la región.

Este acuerdo, con una validez de tres años, ha sido dado a conocer este jueves en una presentación en el Edificio Pignatelli. Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón, ha explicado que era una idea necesaria. "Nos hemos dado cuenta de que a veces es un deporte al que es difícil llegar y había que hacer un giro para que cualquier escolar lo pueda disfrutar", ha asegurado.

Así, el objetivo es, sobre todo, acercar el esquí a todos los jóvenes "que nunca han esquiado" y aumentar ese "12% de esquiadores que están en ese tramo de edad".

También ha intervenido el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Ejecutivo aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha recalcado que se trata además de un convenio para "apoyar el deporte de montaña de invierno en edad escolar y dar impulso a la cultura de la nieve".

"Fomentar la educación en valores como la convivencia del esfuerzo, respeto del medioambiente, vida saludable o conocimiento del territorio", ha enumerado.

Por su parte, el Secretario General Técnico del Departamento de Educación, Manuel Magdaleno, ha subrayado que, de esta manera, también se hará "un uso responsable y pedagógico de la montaña como elemento de cohesión social y territorial".

Además, se llevará a cabo un seguimiento de los resultados para incorporar nuevas actuaciones según la evolución en ediciones futuras.

Para acceder a estas ventajas, los estudiantes deberán entrar en la web donde se solicitará el código personalizado del centro educativo y el identificador del alumno (GIR o el número propio del centro).