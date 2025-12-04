Azcón ganaría las elecciones en Aragón en caso de adelanto y podría elegir entre Vox y Aragón Existe para gobernar

Jorge Azcón ganaría las elecciones en Aragón en caso de adelanto y podría gobernar sin Vox.

Si hoy se fuese a las urnas, el PP mejoraría el resultado de 2023 y crecería hasta concentrar el 38,2% del voto, según la encuesta de Sociométrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Ese dato supone tres décimas más en relación al último sondeo publicado en estas páginas el pasado 23 de abril.

Azcón sería, con este resultado, uno de los pocos barones del PP que podría elegir socio para seguir al frente del Gobierno, cumpliendo la orden de Génova de hacer todo lo posible para que Vox no entre en los Ejecutivos.

Los populares conseguirían entre 30 y 31 escaños y podrían apoyarse en Aragón-Teruel Existe, que retendría sus tres diputados actuales pese a ir a la baja (la anterior encuesta les daba cuatro).

En estos momentos, Azcón estaría más cerca de consolidar el diputado 31 que de quedarse en 30.

La tendencia es positiva, aunque, debido al fraccionamiento del Parlamento aragonés -ocho partidos frente a los cuatro de Extremadura y los cinco de Andalucía-, la mayoría absoluta quedaría descartada incluso si hiciese una extraordinaria campaña electoral.

Se confirma, por tanto, que el próximo Gobierno saldrá, sí o sí, de un pacto.

Pero esta foto fija tiene una doble lectura. Si el PP consigue esos 31 representantes, el apoyo de los de Tomás Guitarte sería suficiente para gobernar, pero si no lo hace y se queda en 30, tendría verdaderos problemas para atar la mayoría. Sobre todo si el PAR, como apunta SocioMétrica, termina quedándose fuera de las Cortes.

Comparativa de escaños con 2023 y la encuesta de abril de 2025. E. E.

Alberto Izquierdo se quedaría en el 0,9% de los votos, penalizado por el marco autonómico y la falta de arrastre municipal, clave en los últimos comicios.

No lograría representación ni con una hipotética alianza con el Partido Popular en Teruel, que no alteraría el reparto de los 14 diputados en juego en la provincia.

La explicación habría que buscarla en la fidelidad de voto: apenas un 23,6% de quienes eligieron a los aragonesistas en 2023 volverían a hacerlo tres años más tarde, y el voto útil podría terminar dando la puntilla a sus aspiraciones el día de las elecciones.

Si esto ocurre, el PP llegaría al debate de investidura con un máximo de 33 diputados (PP + Aragón-Teruel Existe) y volvería a depender de Vox, ya fuese de su apoyo explícito o de su abstención, que desbloquearía la legislatura en segunda votación al tener Azcón más síes que noes.

El partido de Abascal sigue al alza y mejora tanto los 7 diputados de las pasadas autonómicas como los 9 que le daba el último sondeo de EL ESPAÑOL.

Pilar Alegría cae

Vox saldría reforzado del adelanto electoral con 11 diputados y un 16,9% del voto, y aunque lleva una tendencia claramente ascendente, podría convertirse en irrelevante si a Azcón le salen las cuentas.

Peores noticias hay para el PSOE de Pilar Alegría.

Los socialistas cederían hasta 6 escaños y se quedarían entre los 17 y los 18. Agruparían el 23,9% del voto, pero su tendencia, lejos de hacer pensar en la remontada, es claramente descendente.

Pese a que Aragón iría en solitario a las elecciones, los escándalos que afectan al entorno de Pedro Sánchez y las bombas que están lanzando Koldo García y el exministro José Luis Ábalos parecen estar haciendo mella, alejándoles de los 23 escaños que tienen en la actualidad y de los 20 que les daba la encuesta publicada el Día de Aragón.

¿Y dónde irían a parar esos votos? La opción más lógica sería pensar en Podemos e IU, que arañan un 4,3% y un 1,7%, respectivamente, pero también hay voto desencantado que va a parar al PP (3,4%) y a Vox (2,2%).

Los morados mantendrían su único diputado ahora que su situación interna empieza a aclararse tras un año descabezados. Conseguirían el 3,5% de los apoyos, mientras que CHA retendría 2 escaños y se quedaría uno por debajo de los 3 que tiene en la actualidad.

Mejor parado saldría IU, que también acaba de completar su renovación. Álvaro Sanz no repetiría como candidato, pero los de Marta Abengochea duplicarían su representación y llegarían a los 2 diputados con el 4,8% del voto gracias a la fuerza de su marca.

Aquí habría que ver cómo concurre la izquierda de la izquierda del PSOE a las elecciones: si juntos o separados. De hacerlo de forma conjunta, Podemos e IU podrían amarrar de 3 a 4 diputados.

Por provincias

El análisis por provincias deja datos especialmente reveladores. Por ejemplo, que el PP estaría más fuerte en Zaragoza (37,8%), que en Huesca y en Teruel, al igual que sucedería con Vox, que centraría el 17,4% del voto de la capital.

Con el PSOE no ocurriría lo mismo, ya que Pilar Alegría obtendría un mejor porcentaje en Huesca (25,8%), donde ha tenido sus mayores apoyos incluso en los tiempos de Javier Lambán, que en Zaragoza (23,4%).

La particular pugna entre Aragón-Teruel Existe y el PAR se resolvería a favor de los primeros, pero los de Guitarte tampoco pueden dar nada por sentado, ya que sus cifras parecen evolucionar a la baja. En la encuesta de abril conseguían un 22,1% en Teruel, mientras que en esta se quedan en el 17,1%, con una caída de 5 puntos en apenas ocho meses.

Si ese porcentaje siguiese a la baja y cayera del 17%, la formación podría ver peligrar su tercer escaño, haciendo más difícil la suma con el PP.

Azcón, mejor que otros barones

Según la encuesta de SocioMétrica, el PP conseguiría un buen resultado si adelantase las elecciones en Aragón, pero ¿cómo de bueno en comparación con barones como Juanma Moreno o María Guardiola?

Su porcentaje quedaría por debajo del ansiado 40% y, probablemente, por debajo del de sus compañeros de filas, que estarían entre el 41% y el 43%, pero con ese 38%, Azcón daría un auténtico puñetazo sobre la mesa, ya que podría llegar a gobernar sin Vox, una opción que no tendría el PP ni en Andalucía -donde se da por hecho que tampoco habrá una mayoría absoluta-, ni en Castilla y León o Extremadura, consiguiendo una imagen de fuerza y prestigio ante el resto de barones.

Lo habitual es que el partido del Gobierno crezca más allá de lo que dicen las encuestas en caso de hacer una buena campaña (sucedió en Galicia y Andalucía), pero también hay precedentes de lo contrario, como ocurrió con Castilla y León.

Así pues, el futuro de Aragón podría empezar a dibujarse en las próximas semanas, siendo especialmente importante el relato que se construya en torno al posible fracaso de la negociación del presupuesto de 2026.

Ha de tenerse en cuenta que el mero hecho de anunciar el adelanto electoral ya movería el voto y aclararía posibles alianzas como la de Podemos e IU. También será decisivo el resultado de Extremadura, que podría cambiarlo todo.

Ficha técnica:

Tamaño muestral:

1.200 entrevistas en Aragón, (500 en Zaragoza ciudad, 100 en Huesca ciudad, 100 en Teruel ciudad, y 500 en el resto de municipios, de forma proporcional a sus censos).

Fecha de campo:

Campo: 24-28 noviembre 2025.

Sistema de entrevista:

CAWI con cuotas prediseñadas de sexo y edad mediante paneles online cruzados.

Márgenes de error:

<3% para voto y resto de ítems.

+- 1 diputado para escenarios de gobierno.