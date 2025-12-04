Aragón pagará más de 70 millones de euros a los funcionarios antes de acabar el año por la subida salarial

El Gobierno de Aragón va a aprobar este viernes un decreto ley para la subida salarial de los funcionarios en un Consejo de Gobierno extraordinario. Así lo ha anunciado el consejero del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, este jueves en el Edificio Pignatelli.

Tras la aprobación del decreto ley por parte del Consejo de Ministros que aprobó este martes una parte de la subida salarial de un 2,5% en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5% desde el primer día de 2026, el Gobierno de Aragón también va a actuar en la mejora retributiva de las nóminas.

Así, el incremento del 2,5% se aplicará con efectos retroactivos y prevé que los empleados públicos reciban la nueva retribución, junto a la extra, este mismo año.

Además, los sindicatos amenazan con una huelga en el sector público si no hay acuerdo para subir los salarios de los funcionarios.

De este modo, el consejero ha explicado "el esfuerzo" que se está llevando a cabo en Aragón: "La subida salarial es del 2,5% y estamos haciendo el esfuerzo para pagar esta nómina en diciembre, pero no todas las comunidades lo van a hacer". A lo que ha añadido que "este 2,5% se suma al 0,5% que ya se pagó hace unos meses".

En lo relacionado con el mes de enero, ha asegurado que habrá que hacer otra reunión: "Habría que hacer otra para aprobar la subida salarial de enero", ha explicado.

Asimismo, Bermúdez ha recalcado que este decreto ley se llevará a aprobar a las Cortes de Aragón: "He hablado con algún portavoz de la oposición de grupos mayoritarios y como es normal, este decreto se tiene que aprobar porque es la subida salarial de los funcionarios y personal laboral del Gobierno de Aragón".

De esta manera, Gobierno y funcionarios pactan una subida de sueldo retroactiva del 2,5% este año y una mejora del 11,4% hasta 2028.

Una subida que va a afectar a todas las tasas salariales de todo el personal del Gobierno de Aragón, así como a diferentes sectores como Educación o Sanidad, es decir, a todos los entes que dependen del Gobierno. "En Sanidad serán unos 23 millones de euros y en Educación unos 35", ha explicado el consejero.

Además, en lo que se refiere al gasto, Bermúdez ha asegurado que esta subida salarial supone al Gobierno de Aragón un coste de 70 millones de euros. Por otro lado, en cuanto a la nómina completa, es decir, la ordinaria, más la extraordinaria y más la subida salarial retroactiva, "desde el uno de enero nos supone algo más de 400 millones de euros".