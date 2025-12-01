Nuevas urgencias de tarde en Zaragoza: en marcha los cuatro centros que atenderán todas las demandas desde este lunes

El Grande Covián será uno de los centros de referencia. E. E.

El nuevo modelo de Urgencias de Atención Primaria en Zaragoza comenzará a funcionar este lunes a partir de las 15.00. Se trata de un servicio que atenderá la atención continuada que se presta por las tardes en los centros de especialidades Grande Covián, Ramón y Cajal, Inocencio Jiménez y Pablo Remacha de la capital.

Así lo ha explicado la gerente única de Atención Primaria del Salud, Pilar Borraz, quien ha querido recordar que la atención a consultas de urgencias de atención primaria no se cierra, sino que sale de los centros de salud y se localiza en los cuatro centros de los Dispositivos de Urgencia en Atención Primaria (DUAP).

Se anticipaba así a las críticas que ha despertado el cambio de modelo en vecinos y sindicatos médicos, que se muestran reacios a concentrar la atención en solo cuatro puntos.

El servicio, tal y como ha explicado Borraz, tiene como objetivo "hacer más accesible, reforzar la calidad asistencial y mejorar la organización de los recursos" de la atención primaria.

De este modo, solo se atienden las demandas presenciales que acuden directamente a dichos dispositivos, y los DUAP no pueden recibir derivaciones procedentes de los Equipos de Atención Primaria. El objetivo es prestar asistencia sanitaria fuera del horario ordinario de los centros de salud, cubriendo la demanda urgente no demorable.

"De modo que todos los vecinos de Zaragoza pueden asistir a estos puntos de asistencia sanitaria de manera equitativa", ha afirmado la gerente. Un modelo, que como Borraz ha remarcado, tenía que cambiar: "La atención primaria es un eje vertebrador, pero no es que se cierre ninguna consulta de los centros, sino que se amplía".

De esta forma, estos servicios contarán con atención siete horas al día, de lunes a viernes, de 15.00 a 22.00, y fines de semana y festivos de 9.00 a 21.00. En el caso de la asistencia domiciliaria, será el Servicio del 061 quien se encargue. Además, según la previsión del Salud, se prevé que se atienda cada semana a 6.000 pacientes entre los cuatro puntos de atención.

Asimismo, Borraz ha insistido en que se haga un uso responsable de este tipo de recursos por parte de toda la población "para garantizar que funcionen" y, así, acudir "cuando de verdad lo necesiten".

En cuanto al aumento de gripe, asegura que se ha aprobado que haya coordinadores médicos y de enfermería en los DUAP, y que si fuese necesario se ampliaría a un mayor número de profesionales en relación a la demanda.

Actualmente, van a estar dotados de 3 o 4 equipos –formados cada uno por un profesional médico y otro de enfermería–, 1 administrativo, 1 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 1 celador y un técnico de Radiología. En total, la plantilla está formada por 28 médicos, 26 enfermeras, 8 TCAEs, 8 celadores y 8 administrativos.

Además, también se ha destinado parte del presupuesto para nuevos equipamientos, por ejemplo informáticos, analizadores sanguíneos o medidores automáticos. De hecho, si el profesional lo ve necesario "se harán pruebas analíticas o radiodiagnósticas".