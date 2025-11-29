Podemos e IU renuevan sus líderes en Aragón: "Hacemos una llamada a toda la izquierda transformadora a remar juntas"

Podemos e Izquierda Unida han oficializado este sábado la renovación de sus líderes en Aragón. Ricard Mitjana y Marta Abengochea ya son los nuevos responsables de ambas formaciones que buscan un refuerzo de sus políticas para hacer frente al Gobierno de Jorge Azcón en las próximas elecciones autonómicas.

Mitjana fue el único candidato en optar al puesto de coordinador autonómico de Podemos Aragón. Después de un año con un equipo técnico al frente del partido, del que el propio Mitjana formaba parte, este exmilitar de 55 años será el encargado de relanzar a la formación morada que en 2015 obtuvo 14 diputados y formó parte del segundo Gobierno de Javier Lambán entre 2019 y 2023.

Pese a no tener rival, el reglamento interno de Podemos obligaba a someter esta candidatura a votación, obteniendo 554 de los 639 votos, el 86,7% del total, con 85 en blanco.

A él le acompañarán otras 14 personas que han presentado su candidatura al Consejo Ciudadano, entre ellas, la exdiputada y exconcejal Amparo Bella o la exdirectora del IAM, María Goikoetxea. También opta Pilar Gimeno, otra miembro del equipo técnico.

Mientras, este sábado también se ha celebrado la XIV Asamblea de IU Aragón, en la que se ha ratificado a Marta Abengochea como nueva coordinadora en sustitución de Álvaro Sanz, que ha liderado el partido en los últimos ocho años.

“Salimos con las ideas claras de cómo tenemos que llevar la acción política para los próximos años y con energía, ilusión y fuerzas renovadas en una situación de desgobierno y bloqueo institucional en Aragón. Están saqueando los servicios públicos y haciendo negocio de una manera escandalosa. Nosotros vamos a estar en la calle”, ha expuesto Abengochea, que ha hecho un llamamiento a la "izquierda transformadora" a "remar juntos".