La entrada en prisión de Koldo y Ábalos sacude Aragón: "¿De qué material está hecho el PSOE para que nadie levante la voz?"

La entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García ha sacudido este viernes el pleno de las Cortes de Aragón, eclipsando, prácticamente, todo lo demás. El presidente autonómico, Jorge Azcón, ha instado al PSOE a pedir perdón y convocar elecciones. Los socialistas le habían preguntado qué cambios iba a hacer en su gestión política, y el líder popular lo ha tenido claro: "El cambio más importante que queremos hacer es cambiarlos a ustedes ante la asquerosa corrupción que rodea al PSOE".

Azcón no entiende que la bancada socialista no esté indignada ni haya condenado lo que está ocurriendo. Sobre todo tras las últimas declaraciones de Aldama, Koldo y Ábalos, que apuntan directamente a la mujer de Pedro Sánchez y al polémico rescate de Air Europa.

"Al mismo tiempo, el fiscal general ha tenido que dimitir por una condena por cometer delitos. ¿No les asfixia? ¿No les indigna? ¿De qué material está hecho el PSOE para que hoy no pase algo y ninguno levante la voz contra lo que es un clamor en Aragón y en España, que es su corrupción? Es que cuando la gente estaba muriéndose, los socialistas robaban con las mascarillas", ha recordado.

Por todo ello, Azcón ha prometido que tanto él como los principales representantes del PP-Aragón estará este domingo en la manifestación convocada por Feijóo en Madrid.

Los socialistas han preferido poner el foco en la sanidad y la educación. "La ciudadanía se ha dado cuenta de que les engaña continuamente", ha dicho el portavoz del PSOE, Fernando Sabés, en referencia a las recientes manifestaciones a favor de la sanidad y la escuela pública.

"Vende un Aragón idílico, pero está más en Madrid. Eso es lo que realmente le preocupa", le ha espetado Sabés. Como ejemplo ha puesto las esperas para ser atendido en hospitales y centros de salud y las "continuas dimisiones" de directivos en los colegios. "Habrá más, usted los desatiende. Azcón rima con Quirón y con privatización", añadía.

También se refería al previsible adelanto electoral. En este sentido, Sabés ha instado a Azcón a convocar elecciones "cuando quiera" y ha prometido que el PSOE estará "de forma clara" en la defensa de los servicios públicos y en echar para atrás medidas "tan antisociales" como la concertación del bachillerato, anunciada por Azcón en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad.