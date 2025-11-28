Alegría dice que el Gobierno seguirá hasta 2027 pese a perder la senda de déficit y la entrada de Ábalos en prisión

Pilar Alegría e Isabel Rodríguez, en la visita a unas obras de vivienda en Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió dos importantes varapalos en apenas unas horas de este jueves, desde la entrada en prisión del exministro de Fomento y número 2 en el PSOE, José Luis Ábalos, hasta la derrota parlamentaria al no lograr aprobar la senda de déficit para los próximos tres años. Ello, sin embargo, no augura, a juicio de la portavoz, Pilar Alegría, ninguna debilidad, ya que vaticina que el Ejecutivo seguirá hasta 2027.

Alegría, en una visita a unas obras de vivienda en Zaragoza, ha mostrado su “máximo respeto” a la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión a José Luis Ábalos y Koldo García por los casos de corrupción que rodean al PSOE.

La ministra ha sacado pecho de la respuesta de los socialistas al expulsar del partido y del grupo parlamentario a Ábalos, y cree que ahora es la justicia quien “tiene que dirimir y trabajar”.

“Desde hace 20 meses, el PSOE actuó con contundencia y rapidez. Solicitamos el acta a Ábalos y pasó el grupo mixto. Tolerancia 0 ante cualquier caso de corrupción presente y pasado, y trabajar en colaboración de la justicia. En cuanto se conoció el caso de Ábalos y Cerdán, el PSOE ha actuando con máxima contundencia”, ha afirmado este viernes desde Zaragoza.

Ábalos se convirtió este jueves en el primer diputado que ingresa en prisión, acusado de graves delitos de corrupción, y acompañado de su mano derecha, Koldo García. El juez toma esta decisión al apreciar en ambos un "extremo" riesgo de fuga.

La ruptura con Junts y la senda de estabilidad

Mientras, Alegría ha restado importancia a la derrota del Gobierno en el Congreso al perder la votación de la senda de estabilidad por los votos en contra de PP, Vox y Junts, y ha trasladado la responsabilidad a los populares.

“Es una importante inversión económica de fondos que podían haber llegado a las comunidades autónomas para destinar a sanidad o vivienda, y el PP ha dicho que no los quiere. En Aragón eran 169 millones de euros para mejorar las políticas públicas”, ha asegurado Alegría.

En cualquier caso, la ministra y portavoz ha asegurado que el Gobierno de Sánchez va a continuar hasta 2027 pese a la pérdida de confianza de Junts y la falta de maniobra para sacar adelante unos nuevos presupuestos por tercer año consecutivo.

“Somos un gobierno en minoría y para aprobar las distintas leyes tenemos que negociar y debatir. Hemos demostrado esa capacidad estos dos años y la vamos a seguir demostrando en los dos años que quedan. El trabajo que vamos a seguir haciendo es el que hemos ido desarrollando los dos anteriores”, ha augurado.

La crisis del PSOE Zaragoza

Por otro lado, Alegría también ha echado balones fuera sobre los cambios que se están produciendo en el PSOE Zaragoza y en el grupo municipal, que afectan a los concejales más afines a Lambán como el ya exportavoz de Urbanismo, Horacio Royo.

"El objetivo es ganar las elecciones de 2027. El grupo municipal hace cambios y modificaciones. Son cambios que entran dentro de la normalidad. Los hace el PSOE, el PP, también Vox… Todos los cambios internos son para consolidar la tarea de oposición y no perder el objetivo", ha subrayado.