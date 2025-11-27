Bachillerato Escuelas Pías celebra 25 años de historia, innovación educativa y compromiso en Zaragoza

Una de las clases del Centro de Bachillerato Escuelas Pías de Zaragoza. E.E.

Bachillerato Escuelas Pías celebra este curso el XXV aniversario de su fundación, un hecho que invita a reconocer el camino recorrido y, al mismo tiempo, a proyectar un futuro lleno de oportunidades para las nuevas generaciones.

El centro nació en el año 2000 como iniciativa conjunta de los Padres Escolapios y las Madres Escolapias, inspirado en el carisma de san José de Calasanz y santa Paula Montal. Desde entonces, se ha consolidado como un referente académico y comunitario en Zaragoza, gracias a su apuesta por la calidad educativa y la atención personalizada al alumnado.

Su creación respondió a la implantación del bachillerato LOGSE, que sustituyó al modelo de tres cursos de BUP más COU establecido por la Ley General de Educación de 1970.

En ese contexto, escolapios y escolapias decidieron dar continuidad a la experiencia del Inter‑COU, ubicado en la calle Santa Catalina, trasladarla al histórico edificio de las Escuelas Pías en la calle Conde de Aranda y ampliar la formación a los dos cursos que prevé la normativa vigente.

El Bachillerato Escuelas Pías abrió así sus puertas a estudiantes procedentes de los seis centros que ambas instituciones tienen en la ciudad: Escuelas Pías, Calasancio, Cristo Rey, Calasanz, Pompiliano y Santa Engracia- y a jóvenes de toda la sociedad zaragozana.

En este cuarto de siglo, el centro ha registrado numerosos hitos y mantiene entre seis y siete líneas por curso, con las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias y Tecnología.

Aunque la opción científica concentra un mayor número de alumnos, el centro reivindica con orgullo su sección de humanidades, que representa una apuesta firme por los estudios clásicos en un momento en que desaparecen de la oferta de muchas instituciones.

Paralelamente, ha impulsado de forma constante la innovación pedagógica mediante el refuerzo de los programas STEAM, el incremento de los intercambios internacionales y de la inmersión lingüística, la incorporación del Bachillerato Internacional y la integración de nuevas tecnologías en distintas áreas.

Todo este despliegue se sostiene sobre la base que define su identidad: una educación integral en valores cristianos, en línea con el pensamiento pedagógico y pastoral de sus fundadores.

En 2020, en plena pandemia, el centro puso a prueba esa capacidad de respuesta al implantar en tiempo récord un modelo integral de enseñanza virtual que garantizó la continuidad formativa y el acompañamiento emocional de las familias.

El reconocimiento más reciente ha llegado en 2025, con la concesión por parte del Gobierno de Aragón del Sello de Excelencia Empresarial en su categoría de Bronce. Hoy, con alrededor de 7.500 estudiantes que han pasado por sus aulas y un claustro de profesores en continua actualización, Bachillerato Escuelas Pías celebra su aniversario desde la madurez y el dinamismo, reafirmando su vocación de ser un espacio de aprendizaje, crecimiento y futuro al servicio de Zaragoza.