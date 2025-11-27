Azcón anuncia la adjudicación de 496 nuevas viviendas en Zaragoza y el impulso a 106 en Alagón, Utebo y Figueruelas

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves la próxima adjudicación de 496 nuevas viviendas en Zaragoza. Estarán en la avenida de Cataluña y el Picarral, y la previsión es que se adjudiquen este mes de diciembre.

Es uno de los anuncios que ha dejado la comparecencia del líder conservador en las Cortes de Aragón, centrada, en un principio, en Arcosur.

Azcón también ha confirmado que próximamente van a lanzar el programa +3.000 con 36 viviendas de alquiler asequible en Utebo, 25 en Alagón y 45 en Figueruelas.

El presidente aragonés se ha jactado de estar desarrollando "la mejor política de vivienda" de toda España, multiplicando por 14 lo que se está haciendo en regiones como Castilla-La Mancha.

Como ejemplo ha puesto las 76 viviendas con las que contará Huesca capital o las 106 de Teruel.

En total son 3.000 las impulsadas en 27 meses, una cifra "récord" que sería mayor "si el Estado estuviera dispuesto a ceder suelos ociosos".

También ha aludido a las 500 viviendas asequibles para trabajadores en zonas con alta demanda turística, una política que beneficiará a 43 municipios de la Comunidad y en la que se invertirán 80 millones de euros.

El también presidente del PP-Aragón ha recalcado que la intervención en los mercados "nunca es la solución" y ha criticado que cuando llegaron al Pignatelli no se encontraron ningún proyecto encima de la mesa.

Por ello, se ha mostrado "orgulloso" de haber desbloqueado el proyecto de Arcosur, en el que el Gobierno de Aragón contará con "no menos de 1.000 viviendas a precios asequibles". Será una operación que se financiará a través de los ingresos de las grandes inversiones, que irán destinados íntegramente a resolver la crisis de la vivienda.

Sus palabras, sin embargo, se han quedado cortas para la oposición, que esperaba escuchar más detalles sobre la operación.

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha instado a buscar entre todos la forma de flexibilizar las ayudas para que los alcaldes del medio rural estén tranquilos con las ayudas concedidas para este fin. "No les obliguemos a hacer el pino puente. Si no se puede, no se puede. No hay empresas que vengan a las licitaciones", ha advertido.

Mucho más duro ha sido Álvaro Sanz, de IU, que se ha preguntado por qué no se interviene en la vivienda vacía y se hacen más esfuerzos por rehabilitar casas y pisos usados. "Solo miran una de las aristas del problema: el negocio y la especulación", ha resaltado.

Para Andoni Corrales, de Podemos, falta valentía y sobra márquetin. "Este no es el camino, hay muchas formas de recorrerlo", ha opinado. Mientras, Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, ha lamentado no haber podido acceder al protocolo de Arcosur. Esto hace que no sepan qué es lo que se ha firmado más allá de lo publicado.

A su juicio, es una operación totalmente desacertada, ya que "los ingresos de los PIGA a desarrollar en el resto del territorio se van a centrar en Zaragoza", lo que implica "un doble proceso de extracción de recursos del territorio".

Para José Luis Soro (CHA), la solución debería pasar por dotar a la Comunidad de un parque público de alquiler que permita intervenir "de verdad" en el mercado. "No sirve nada llenar Arcosur de bloques si no lo conectamos con el resto del territorio", ha avisado.

Alejandro Nolasco, de Vox, también tiene muchas dudas. Por el momento no se sabe si los pisos de Arcosur serán de 20, 40 o 60 metros cuadrados. "No puede convertirse en el barrio de los micropisos ni en una fábrica de estadísticas para ruedas de prensa. Lo que no puede ser es levantar 40 microviviendas donde cabían 20 viviendas dignas solo para decir que se construye más", ha censurado.

Mientras, Fernando Sabés, portavoz del PSOE, ha criticado que el PP ponga "alfombra roja" a los promotores a cambio de unas migajas en forma de vivienda protegida. "Regalamos un bien público para que promotoras y bancos hagan el negocio de siempre", le ha reprochado.

Azcón no ha tardado en contestar. El barón popular ha atacado al PSOE y el "fracaso" de su política de vivienda y ha asegurado que es ahora cuando se van a construir centros deportivos y de salud en Arcosur.