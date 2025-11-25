El presupuesto de Aragón, más allá de Vox: Aragón Existe no lo apoyaría a día de hoy y el PAR se muestra "dispuesto a hablar"

Aragón se la juega en los próximos días a todo o nada. El PP tiene previsto presentar entre esta semana y la que viene su proyecto de presupuestos, unas cuentas que marcarán, también, el futuro de la legislatura.

Azcón necesita sí o sí a Vox para que le den los números, pero también abrirá la ronda de contactos a Aragón-Teruel Existe y el PAR para intentar reeditar el pacto alcanzado en 2024, cuando Alejandro Nolasco todavía era vicepresidente del Gobierno.

Así lo confirmaba el propio líder conservador este lunes en una entrevista al programa 'Más de uno' de Onda Cero, donde aseguraba que una vez que presente el proyecto -"en días", volvió a decir-, hablará con todas las fuerzas políticas con las que ha aprobado un presupuesto.

Con el PSOE, el margen es cero. La propia Pilar Alegría ponía en duda su apoyo al techo de gasto, y lo mismo podría ocurrir con los partidos a la izquierda: CHA, Podemos e IU.

Un sí de Aragón-Teruel Existe y el PAR haría que Azcón se quedase a solo dos diputados de la mayoría absoluta, que permitiría no solo salvar las cuentas, sino alargar la legislatura hasta 2027.

Arrinconaría así a Vox y, en caso de no ser suficiente, allanaría el relato de cara a la más que previsible cita con las urnas en 2026, pero ni siquiera esto se puede dar ahora mismo por sentado.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, asegura que a día de hoy no apoyarían los presupuestos. "Para planteárnoslo, lo primero que debería hacer Azcón es cumplir con todos los acuerdos previos, cosa que no ha ocurrido", subraya el diputado.

Se refiere, esencialmente, a la instalación de la radioterapia en el Hospital de Teruel, a su ampliación con un módulo de 54 habitaciones individuales y al acuerdo de alternancia en la presidencia de la Comarca Comunidad de Teruel.

Aunque se han licitado las obras de radioterapia y el proyecto de las habitaciones, el PP va "con dos años de retraso", recuerdan desde la formación, visiblemente molesta con los conservadores. "Además, para saber si los podemos apoyar primero deberíamos conocerlos. Lo que debe hacer el señor Azcón es presentar los presupuestos de una vez o convocar elecciones", remarca el portavoz.

Pese a todo, deja la puerta abierta al diálogo y a la negociación, un resquicio que Alejandro Nolasco no contempla después de la sonada dimisión de un asesor por la publicación en sus redes sociales de mensajes racistas y fascistas.

Más conciliador se muestra el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo. El diputado asegura estar viendo "con asombro" todo lo que se está diciendo en las últimas semanas y se muestra dispuesto a hablar de un presupuesto "expansivo" que ponga en valor la sanidad, la educación y los servicios sociales.

"Estamos expectantes. Tenemos una predisposición clara a intentar encontrar las mejores cuentas para Aragón y para los aragoneses. La pregunta es, ¿en qué están pensando los otros grupos?", expone Izquierdo.

"No tendría sentido"

Salvo que las cuentas que presentara Azcón fueran "infumables", el diputado aragonesista estaría a favor de "trabajarlas" para no condenar a la Comunidad a una repetición electoral.

"Desde luego, lo que no tiene ningún sentido democráticamente hablando es tumbar el techo de gasto, sería un comportamiento absolutamente irracional. Si alguien se plantea eso, lo que tiene que valorar es una moción de censura. Que hablen con el PSOE", afirma anticipándose al escenario que podría darse en las Cortes en las próximas semanas.

Izquierdo asegura compartir con el presidente autonómico del PP que "Aragón va bien" y que los aragoneses tienen que estar "por encima de todo", incluidos los intereses políticos de los jefes de filas de Madrid.

"Si no se aprueba ni siquiera el techo de gasto, Vox tendrá que dar explicaciones de por qué ha bloqueado Aragón. Estoy convencido de que va a seguir haciéndolo en un futuro y de que si hay elecciones, poco cambiará. ¿Para qué sirven los votos de los aragoneses a un partido que ni siquiera quiere hablar?", agrega.

El PAR tendrá renovados en un mes todos los órganos territoriales, lo que le permitirá afrontar con opciones la cita con las urnas tras años de polémicas y líos internos. "Estaremos listos para intentar formar un Gobierno que sí dé respuesta a los intereses de Aragón y no esté subido en un bloqueo en una guerra constante", expone su portavoz.