Azcón, sobre el adelanto electoral: "No quiero convocar elecciones, pero no se puede gobernar sin presupuesto"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, sigue deshojando la margarita antes de hacer pública la decisión de si adelanta las elecciones autónomas. Pese a que su objetivo sigue siendo aprobar un presupuesto, para lo que pide “responsabilidad” a Vox, ya reconoce públicamente que “lo lógico” sería convocar a los aragoneses a las urnas si no logra el respaldo a unas nuevas cuentas por segundo año consecutivo.

Así lo ha trasladado este martes durante su participación en un foro organizado por Prensa Ibérica, donde, apenas 14 horas después del mitin de Abascal en Zaragoza, ha contestado al líder de Vox: “Si hemos conseguido aprobar presupuestos en otras comunidades, ¿por qué no seremos capaces en Aragón? Hay una regla, el mínimo común denominador. Nos lo enseñaron a todos cuando éramos pequeños. No es lo que pensamos, sino lo que entre ambos sacamos adelante”, ha apuntado.

Pero Abascal ya dejó claras su principal línea roja: un “cambio radical” en las políticas de inmigración y del pacto verde europeo. Sin ello, no habrá un ‘sí’ a las nuevas cuentas, y sus siete votos son decisivos para sacarlas adelante, lo que dirige el camino hacia un único horizonte.

“Yo no quiero (pulsar el botón electoral). Los aragoneses ya votaron un cambio político. Igual que no quiero convocar elecciones, también creo que si no se aprueba un presupuesto por segundo año, lo lógico es que vayamos a elecciones. No se puede gobernar sin presupuestos. Es el instrumento más importante para cambiar las cosas. Poder se puede, pero no se debe. Mi objetivo es aprobar un presupuesto”, ha remarcado Azcón.

El presidente aragonés ha recordado a Vox el presupuesto de 2024, al que ya dieron el ‘sí’ estando dentro del Pignatelli. “Ese presupuesto ha dado buenos resultados, y quiero que el presupuesto de 2026 sea mejor que el de 2024, con las líneas maestras del 2024, pero con más recursos para los principales servicios públicos. Es posible”, confía Azcón.

“Lo que más me preocupa es la sanidad”

En otro orden de cosas, Azcón ha mostrado su preocupación por la expansión de la gripe en la Comunidad. Este lunes, Sanidad anunciaba que la mascarilla volvía a ser “recomendable” en residencias, hospitales y centros de salud de Zaragoza, aunque las medidas pueden ir más allá en próximos días.

“Hay gente que piensa que la gripe puede ser una semana de malestar, pero la gripe no solo satura las urgencias, sino que mata a miles de personas. Las administraciones debemos tomar medidas para cortar los contagios y pedir ayuda a la sociedad”, ha subrayado el presidente aragonés.