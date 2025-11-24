Vuelve la nieve al Pirineo según la Aemet: aviso amarillo de hasta 10 cm de nieve y rachas de viento de 80 km/h

Para muchos será un 'fastidio' para otros, como los amantes del esquí, será todo un notición. La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a pronosticar mal tiempo generalizado para estos días en el norte de Aragón, teniendo que poner especial atención en la nieve y en el viento.

El Pirineo, teniendo como principales representantes pueblos como Jaca, Sabiñánigo, Torla o Aínsa, permanecerá a partir del martes en aviso amarillo por riesgo de nevadas.

La Aemet detalla que el aviso amarillo por nevadas comenzará en la madrugada del martes, cuando se esperan hasta 10 centímetros de nieve acumulada en 24 horas, especialmente en cotas superiores a los 1.000-1.100 metros.

El aviso afecta al extremo occidental del Pirineo oscense y se mantendrá vigente durante toda la jornada del martes, prolongándose también al día siguiente.



Para el miércoles, la previsión vuelve a señalar acumulaciones de hasta 10 centímetros en 24 horas en las mismas cotas y zonas del Pirineo oscense, con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%. De nuevo, el aviso afecta al sector occidental y es continuidad del emitido para el día anterior.

Además, el miércoles se sumará otro fenómeno adverso, el viento. La Aemet ha activado aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h, de componente norte, que podrían superar el umbral especialmente en las zonas más expuestas y de mayor altitud. Este aviso permanecerá activo durante todo el miércoles 26 de noviembre.

Zona del aviso amarillo AEMET

Las estaciones de esquí, principal beneficiado

Aramón ha tomado una decisión poco habitual basándonos en el calendario de esquí de los años anteriores, anunciando la apertura de sus pistas en pleno mes de noviembre. Por su parte, otras como Astún y Candanchú todavía no se han pronunciado al respecto y, en lo que respecta a Teruel, Javalambre y Valdelinares deberán esperar al menos hasta el puente de la Constitución para abrir sus puertas.

Los temporales de nieve de la semana pasada y su prolongación esta semana han facilitado la puesta en marcha de los sistemas de innivación, lo que permitirá que Formigal y Cerler-Benasque reciban a sus primeros esquiadores este sábado 29.

Recomendaciones antes de hacer cualquier desplazamiento

Las autoridades insisten en extremar la precaución antes de realizar actividades en montaña durante estos días. Aunque las condiciones meteorológicas han empeorado, la actividad no se ha detenido en el Pirineo. El pasado martes, el equipo del GREIM tuvo que rescatar a una pareja de Jaca que se había perdido mientras realizaba una ruta por el Bosque de Betato.

El sábado se llevaron a cabo otros dos rescates, por lo que se recomienda estar atento de las actualizaciones meteorológicas y evitar salidas innecesarias mientras permanezcan activos este tipo de avisos de la Aemet.