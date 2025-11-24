Nolasco alienta las diferencias con Azcón: "¿A quién quieren engañar? Si no quieren ceder, que lo digan"

En plena cuenta atrás para conocer si Jorge Azcón adelantará las elecciones autonómicas, el portavoz de Vox en la Comunidad, Alejandro Nolasco, ha alentado las diferencias con el Partido Popular en un mitin delante de su líder, Santiago Abascal, recibido con vítores en la capital aragonesa.

Nolasco ha enfocado esas diferencias mirando 16 meses atrás, su salida del Gobierno aragonés por la brecha con el PP por la inmigración y el reparto de los menores inmigrantes, sosteniendo que Azcón buscaba que “tragáramos con la inseguridad en las calles”.

“Sin seguridad no hay libertad. Si ellos quieren traicionar a sus votantes, que lo hagan, y si quieren chófer, saraos y canapés, para ellos. A nosotros se nos cae el alma al suelo cuando vemos algunos barrios de Zaragoza y cómo se multiplican los delitos en Zaragoza. Corten las subvenciones a las ONG que se lucran por el tráfico de personas”, ha iniciado su intervención.

Para Nolasco, es “indecente” y “repulsivo” que “tenemos que pagarle la manutención a delincuentes”, mientras, dice, se niegan a bajar impuestos. “No han bajado nada. Anuncian un plan para construir vivienda. ¿Pero van a bajarles los impuestos? ¿Van a tener los jóvenes españoles un acceso prioritario a la vivienda? No. Las ayudas irán para los de siempre. Eso no puede ser. Las ayudas, para los españoles”, ha reivindicado.

Alejandro Nolasco, en el mitin de Vox en Zaragoza Raúl Gascón E. E.

En su única mención a los presupuestos, el portavoz de Vox en Aragón ha pedido “valentía” al PP para reconocer que “no quieren ceder”. “¿A quién quieren engañar? Si son lo mismo que el PSOE. Nosotros defendemos a todos los que nos han votado y vamos a ser fieles al programa. Ellos, que se queden con sus mentiras, chóferes y canapés”, ha resaltado.

Nolasco ha buscado comparar a PP y PSOE, citando la Ley de Energía para “ponerle alfombra roja al lobby energético” y las “leyes de género”. “Nosotros decimos que las penas más fuertes deben ser para violadores, y nos lo votan en contra”, ha añadido.

Morón recuerda a los ‘6 de Zaragoza’

El acto, al que han acudido cerca de un millar de asistentes, ha comenzado con una breve intervención del diputado de Vox Santiago Morón, que ha recordado los hechos en el mitin de 2019 en el que fueron detenidos seis jóvenes antifascistas, dos de ellos indultados por el Gobierno de Sánchez.

“El indecente Gobierno de Sánchez justifica la violencia contra Vox, indultando a los delincuentes que intentaron boicotear un acto de Santiago Abascal en Zaragoza. Esos delincuentes no pudieron impedir el acto hace 6 años, como tampoco el de hoy. No les tenemos miedo”, ha mencionado.