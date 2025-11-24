Abascal, megáfono en mano en Zaragoza: "Vamos a dejarnos la piel por cambiar el rumbo de nuestra patria"

Abascal, con un megáfono, antes del mitin en Zaragoza Raúl Gascón E. E.

La alta afluencia de público que ha acudido al mitin de Vox en el Hotel Hiberus en Zaragoza ha obligado a Santiago Abascal a salir a la calle y dirigirse, megáfono en mano, a todos los que esperaban bajo la lluvia a poder entrar al acto en la capital aragonesa.

Pasaban unos minutos de las 18.30 cuando Abascal ha acudido a las afueras del hotel, en donde la multitud ya llevaba unos minutos calentando la fría tarde en Zaragoza al grito de ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’.

Su llegada ha sido recibida con una sonora ovación, con vítores de ‘presidente, presidente’, hasta el momento en el que Abascal ha cogido el megáfono y ha lanzado un breve mensaje a quienes esperaban bajo la lluvia.

“Quiero que os sintáis como un eslabón más de la cadena que, a lo largo de toda España, está desbordando todos los actos de los patriotas para decir que España necesita un cambio urgente para expulsar al Gobierno de la corrupción, de la traición y de la mentira”, ha alentado.

Abascal, entre una multitud, antes del mitin en Zaragoza Raúl Gascón E. E.

Para Abascal, esta afluencia de público es una muestra de que “hay una alternativa” frente a “la mafia de los corruptos” y “la estafa de los que dicen que discuten, pero comparten las mismas políticas”.

“Podéis estar seguros de que vamos a hacer todo lo necesario hasta dejarnos la piel para cambiar el rumbo de nuestra patria. Quiero agradecer a los aragoneses que estáis aquí el respaldo y el aliento que nos estáis dando. Somos conscientes del gran apoyo que recibimos y os aseguro que somos aún más conscientes de la responsabilidad gigantesca que adquirimos ante todos nosotros”, ha añadido el líder de Vox.

Por último, Abascal ha lanzado un “encargo” a los jóvenes: “Hablad con vuestros mayores y pedidles un cambio. Pedidles que os hagan el favor de apostar por la alternativa para que no solo seamos alternativa, sino la esperanza para salvar España”, ha concluido.