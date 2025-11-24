Abascal avisa a Azcón: dice que no le va a "chulear" y exige cambios "radicales" con el pacto verde y la inmigración

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este lunes a Jorge Azcón de que no le va a "chulear" y ha exigido un "cambio de rumbo radical" en las políticas verdes y migratorias para apoyar el presupuesto de Aragón.

Tampoco va a aceptar "trampitas". "No queremos una declaración, queremos sentarnos y hablar de políticas concretas".

En un mitin ante unas 1.000 personas -otras tantas han tenido que quedarse fuera por falta de aforo-, Abascal ha cargado contra el PP por decir unas cosas en Baleares, Murcia y Valencia y escudarse en Aragón en que no tiene competencias.

Como ejemplo ha puesto el agua y el trasvase del Ebro. "Yo no me tengo que cambiar de chaqueta cada vez que cambio de territorio. Entiendo que no a todo el mundo le gusta todo lo que dice Vox, pero creo que a todos os gusta que no os engañen", ha manifestado.

Abascal ha vuelto a poner el acento en la "invasión migratoria" y la "dictadura climática", puntos que hicieron encallar la negociación del presupuesto de este 2025. "En alguna medida no tendrás competencias, pero en otras sí. Si estás de acuerdo, siéntate a negociar con nosotros y habla con tu partido para que en Bruselas haga lo contrario", ha aseverado.

Pese a no cerrar la puerta definitivamente al presupuesto de 2026, tampoco ha habido ningún atisbo de acercamiento con sus exsocios. Tanto es así que ha advertido que no van a regalar sus votos y que van a seguir defendiendo sus convicciones con lealtad.

"La inmigración colapsa todo"

Para el líder voxista, el problema principal está en la inmigración ilegal, que está "colapsando" todo lo demás: "Todo se degrada y se destruye. Para empezar, nuestra identidad".

También ha recalcado que Vox no quiere exterminar a ningún partido, sino ganar a PP y PSOE para cambiar el rumbo de dos partidos que, según ha dicho, han sido "las dos caras de una misma moneda aunque hagan que se pelean".

A este respecto, ha criticado que las políticas que más nos afectan se decidan "lejos de nosotros". " Tenemos que preguntar a la gente. Hay competencias que están asumiendo las instituciones europeas y que nos las han quitado sin preguntarnos nunca", ha manifestado, prometiendo no dar "ni un paso atrás".

Acompañado por cargos autonómicos del partido como Alejandro Nolasco o Santiago Morón y por concejales de ayuntamientos como el de Zaragoza (Julio Calvo, Eva Torres, David Flores y Armando Martínez), Abascal ha arremetido en incontables ocasiones contra la "mafia" del PSOE y la "estafa" del PP.

"Vigilantes" con el resultado

Abascal ha asegurado que, llegado el momento, estarán "vigilantes" con el resultado electoral. Sobre todo porque ve a Sánchez "dispuesto a todo, incluso a alterarlo".

"Quieren tener el poder a cualquier precio sin respetar las normas más elementales. Se niegan a devolver a los españoles la voz y el voto que les ha robado con traiciones. Todo al servicio de un tipo sin escrúpulos", ha insistido.

También ha avisado de que "una mafia acorralada es más peligrosa". "Hacen cosas que antes no hacían, como indultar a terroristas callejeros. Están indultando la violencia. Sánchez llegó al poder de la mano del terrorismo de ETA y va a ser capaz de que se utilice la violencia para mantenerse", ha continuado, prometiendo sentar a Sánchez en el banquillo para que responda "por sus crímenes".

Tampoco ha ahorrado calificativos para dirigirse a Núñez Feijóo. "Él habla de mafia porque lo dice Vox, pero no se lo cree. Yo sí".