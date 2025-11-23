La 'semana horribilis' del PSOE en Aragón: "Vamos a sobresalto diario, si sacan algo del partido será definitivo"

El PSOE de Aragón va "a sobresalto diario". Lo dicen sus propios representantes, que reconocen vivir pegados al teléfono y pendientes a cada minuto de la cascada de noticias que se van conociendo sobre Ábalos, Santos Cerdán, Koldo o el fiscal general del Estado. Ha sido una semana "horrible", admiten, y cada susto ha sido peor que el anterior.

"Lo último que hago al acostarme y lo primero al levantarme es mirar qué más ha salido", afirma una de las consultadas. "En las próximas semanas vamos a seguir viendo un goteo muy desagradable. Ojalá no aparezca el partido, eso ya sería definitivo", señala otro destacado socialista de la Comunidad.

Todavía sin sobreponerse del misil de José Luis Ansón contra Pilar Alegría, a la que acusó de ofrecerle un puesto de 60.000 euros en Servinabar por retirar una denuncia contra Félix Bolaños, y del cisma que abrió Lola Ranera en el Ayuntamiento de Zaragoza por la sustitución de Horacio Royo al frente de la comisión de Urbanismo y la junta de distrito de El Rabal, los socialistas han tenido que 'desayunarse' un nuevo informe de la UCO que vuelve a nombrar a Alfonso Gómez Gámez y apunta a destacadas figuras del partido como Juan Antonio Sánchez Quero, Alfredo Zaldívar o el fallecido Javier Lambán.

Todos han negado cualquier implicación, pero eso no ha evitado el shock. "Que apareciera el nombre de Javier me descuadró. Él nunca se doblegó a este tipo de cuestiones y siempre se mostró en contra de la Mina Muga. Dudo mucho de que él o Sánchez Quero hicieran nada, pero por otros no pongo la mano en el fuego. Ni yo ni ningún otro compañero", asegura otra destacada socialista.

Como en el parchís, el partido parece haber vuelto a la casilla de salida justo ahora que la polémica con Gómez Gámez parecía zanjada. "Estamos en las mismas. Se le nombra, pero nada no hay más", apuntan voces del grupo socialista en el Ayuntamiento. Otros, directamente, acusan a la Guardia Civil de basar sus informes en "juicios de valor" y hacer "un daño enorme" al partido y a quienes aparecen en ellos.

El PP, "a por todas"

Los concejales esperan que la alcaldesa vaya "a por todas" en el pleno de este próximo jueves. Lo mismo ocurrirá, con toda seguridad, en el de las Cortes de Aragón, que se celebrará el jueves y el viernes. "No va a ser nada fácil para nosotros", admiten unos y otros conscientes de que cada noticia da munición a Natalia Chueca y Jorge Azcón.

Una de las grandes dudas sin resolver es quién proporcionó los datos sobre los funcionarios de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón a la 'trama Cerdán'. El grado de detalle -de uno se advertía de que era de Podemos y "mala gente" y de otro que "sospecha de todo", por citar dos ejemplos-, hace sospechar que "fue alguien de la casa".

Al batiburrillo de polémicas se unen, además, la denuncia de Teruel Existe contra el expresidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, por un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos y la cada vez más cercana amenaza de adelanto electoral. Si se termina votando en 2026, como parece probable, tocará volver a hacer listas, y eso en el PSOE casi siempre es sinónimo de culebrón.

La principal duda ahora es qué más puede pasar, ya sea a nivel nacional o en clave autonómica. La pieza separada sobre la vida sentimental de José Luis Ábalos podría arrojar luz sobre el polémico episodio del parador de Teruel. Pilar Alegría insiste en que no hay nada, pero la compra de billetes de tren de Valencia a Teruel para "encuentros privados" del exministro en esas mismas fechas hace pensar al PP que hay más imágenes para el extitular de Transportes.

Ese es, precisamente, uno de los grandes flancos que los socialistas creen que el PP de Jorge Azcón atacará si finalmente hay elecciones. Los conservadores saben que el PSOE está "débil", y que, aunque Aragón votase en solitario, cada noticia negativa afecta. "Al fin y al cabo, Alegría es su portavoz. Es la cara del sanchismo", resaltan.

Sus propios compañeros de filas dudan de que Alegría deje la cartera de Educación para hacer campaña. Otra cosa será lo que ocurra con la portavocía del Gobierno. "Mira a la andaluza", dicen en referencia a María Jesús Montero.

Sobre el fiscal general

La condena al fiscal general ha sido la puntilla a una semana plagada de sobresaltos, aunque hay dirigentes que, lejos de dar la batalla por perdida, creen que lo sucedido con Álvaro García Ortiz podría "venir bien" al partido.

"Mucha gente no lo entenderá, varios periodistas han dicho bajo juramento que tenían la información con anterioridad. Todo esto podría movilizar a gente inactiva de perfil progresista", opinan.

Los consultados veían "previsible" una condena al fiscal general. Sobre todo "cuando se había llegado tan lejos", aunque "todo pesa" y contribuye a hacer que el ambiente sea peor. Especialmente por la defensa cerrada del fiscal que han hecho tanto el propio Pedro Sánchez como otros destacados miembros del Ejecutivo como Pilar Alegría, palabras que el PP no tardó en recordar a través de sus redes sociales.

Elementos a favor

Pese a que los populares juegan con las encuestas a favor, el PSOE cree que hay varios elementos que podrían afectar al proyecto conservador. La mala situación deportiva del Real Zaragoza y lo que podría pasar si el club no paga los 10 millones comprometidos para la nueva Romareda antes del 31 de diciembre podría ser uno de ellos. "Azcón y Chueca fueron los primeros en hacerse fotos. Ahora, esas mismas fotos podrían volverse en su contra si el equipo baja a Primera Federación o el Real Zaragoza no pone el dinero", auguran.

También miran de reojo el crecimiento de Vox y su efecto en las Cortes de Aragón. El auge de los de Santiago Abascal y la concentración del voto en PP y PSOE podría hacer que el número de partidos se redujese de los ocho actuales a cinco o seis, pudiendo hacer que los populares fuesen más dependientes de Vox y complicando la gobernabilidad en Aragón.