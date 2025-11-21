Pilar Alegría anuncia un impuesto "solidario" a los centros de datos si llega a ser presidenta de Aragón

Pilar Alegría, este viernes con los secretarios del PSOE de Zaragoza, Huesca y Teruel. E. E.

Pilar Alegría ha anunciado este viernes un impuesto “solidario” a los centros de datos si llega a ser presidenta de Aragón. La también portavoz del Gobierno y ministra de Educación ha contrapuesto de esta forma su modelo a la “alfombra roja” de Jorge Azcón a gigantes tecnológicos como Amazon o Microsoft.

La secretaria general del PSOE-Aragón no comparte que estas empresas consuman agua y energía y ocupen “nuestro suelo” y sus beneficios no reviertan en los aragoneses.

También ha puesto en duda la calidad de los empleos que se crearán: "Solamente escucho grandes titulares, mucho humo y poco contante y sonante. Quiero proyectos que generen oportunidades para los aragoneses, no que solamente hipotequen a las generaciones futuras".

Por todo ello, ha exigido la "máxima transparencia" con estos anuncios y todo lo relativo a su consumo real de agua y energía. "Es importante que los ciudadanos y las empresas que ya están instaladas aquí lo conozcan", ha señalado.

Ese ha sido uno de los grandes anuncios en un discurso en el que ha cargado por tierra, mar y aire contra el PP. “Da igual que se llame Azcón, Mazón, Moreno Bonilla o Guardiola. Su patrón de conducta es siempre el mismo: asfixiar los servicios públicos en favor de lo privado”, ha aseverado durante el comité regional del partido en Aragón.

La falta de especialistas, los “problemas con el transporte escolar en el medio rural” o la crisis de la vivienda han sido otros de los ejes de su intervención. Sobre esto último, ha reivindicado la declaración de zonas tensionadas para mitigar los problemas existentes y se ha comprometido a que la vivienda pública no deje de ser nunca vivienda protegida. “No se puede especular con lo que es de todos”, ha manifestado.

" Solo les diferencian las siglas"

La portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez no se cree la discusión constante entre PP y Vox. “Son lo mismo, tienen el mismo proyecto retrógrado. Lo único que les diferencia son las siglas”, ha manifestado.

Frente a esto, ha reivindicado un Partido Socialista que “responda verdaderamente a los problemas de la gente y plantee soluciones”: “Por eso quiero ser presidenta. Me quiero hacer cargo de los problemas, no crearlos ni vivir permanentemente en la confrontación”.