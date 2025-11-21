Las nuevas urgencias de tarde en Zaragoza se estrenan el 1 de diciembre: atenderán a 6.000 pacientes a la semana

El nuevo modelo de Urgencias de Atención Primaria en Zaragoza comenzará a funcionar el próximo 1 de diciembre. Serán los centros de especialidades Grande Covián, Ramón y Cajal, Inocencio Jiménez y Pablo Remacha los que atenderán las urgencias de tardes en la capital aragonesa.

Según la previsión del Salud, se prevé que se atienda cada semana a 6.000 pacientes entre los cuatro puntos de atención. De esta forma, estos servicios contarán con atención siete horas al día, de lunes a viernes, de 15.00 a 22.00, y fines de semana y festivos de 9.00 a 21.00. En el caso de la asistencia domiciliaria, será el Servicio del 061 quien se encargue. Así lo ha detallado la gerente única de Atención Primaria del Salud, Pilar Borraz, en rueda de prensa.

Los cuatro centros de los Dispositivos de Urgencia en Atención Primaria (DUAP) van a estar dotados de 3 o 4 equipos –formados cada uno por un profesional médico y otro de enfermería–, 1 administrativo, 1 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 1 celador y un técnico de Radiología. En total, la plantilla está formada por 28 médicos, 26 enfermeras, 8 TCAEs, 8 celadores y 8 administrativos.

Asimismo, los cuatro puntos DUAP van a contar con personal de seguridad desde la apertura hasta el cierre y se han aumentado las horas de contratación de los servicios de limpieza en dichos puntos.

La llegada de los DUAP también contempla la implementación de una herramienta central de gestión de la demanda. Se trata de L.U.C.A.S. o Listado Urgente Clasificado de Asistencia Sanitaria.

Esta herramienta dirige la demanda al profesional más adecuado para su resolución, basándose en las competencias de cada categoría profesional, poniendo en valor el papel de la enfermería en Atención Primaria.

El manejo de esta herramienta estará a cargo del personal TCAE de cada uno de los puntos, a quienes en la próxima semana se les va a dar formación para la utilización del programa.

Según ha explicado, con ella se busca mayor agilidad no solo clasificando la demanda, sino también resolviendo eficientemente.

Estas condiciones y organización surgen tras la firma del acuerdo de fin de huelga suscrito el pasado 30 de mayo. Como bien ha manifestado, desde ese momento se ha estado trabajando conjuntamente para estructurar los DUAP.

De esta forma, Borraz ha explicado que la función de estos dispositivos es prestar asistencia sanitaria fuera del horario ordinario de los centros de salud, cubriendo la demanda urgente no demorable.

Es decir, únicamente se atienden las demandas presenciales que acuden directamente a dichos dispositivos, no se contempla la atención programada, ni otras modalidades asistenciales durante este periodo, y los DUAP no pueden recibir derivaciones procedentes de los Equipos de Atención Primaria.

La adaptación de estos espacios ha conllevado unas obras de más de 31.000 euros para habilitar consultas y espacios de almacenaje, principalmente. Además, se han destinado 455.000 euros a mobiliario y equipamiento. Entre otras cosas, equipos informáticos, analizadores sanguíneos para realizar análisis de sangre y medidores automáticos.

Ante estos cambios, los ciudadanos que tienen su tarjeta sanitaria en Zaragoza van a recibir una notificación a través de la aplicación de Salud Informa. Allí se les informará qué centro de especialidad será el de referencia para cada uno de ellos dentro de su sector sanitario.