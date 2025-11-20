El Salud se ahorra 700.000 euros en la compra de dos equipos de cirugía robótica: se instalarán antes de fin de año

El Gobierno de Aragón ha adjudicado la compra de dos equipos de cirugía robótica a la empresa Medtronic, a cambio de 2,2 millones de euros, más IVA. Se ubicarán en los hospitales San Jorge de Huesca y Royo Villanova de Zaragoza, con el objetivo de que puedan estar instalados antes de fin de año, siempre que no haya nuevos recursos que puedan ralentizar el proceso.

El robot elegido por la mesa de contratación en el proceso de adjudicación ha sido de la marca Hugo, un sistema de cirugía robótica asistida fabricado por la propia empresa Medtronic para mejorar la precisión y seguridad de los cirujanos en procedimientos quirúrgicos.

Se compone de brazos robóticos modulares e independientes que el cirujano controla desde una consola abierta, con la que obtiene una visión tridimensional (3D) de alta definición del campo quirúrgico.

Esta tecnología está presente en 35 países del mundo y con más de 20.000 procedimientos quirúrgicos realizados.

Medtronic se ha impuesto a la otra empresa finalista, ABEX, por la cuantía económica, ya que la rival obtuvo una mejor puntuación técnica al proponer un robot Da Vinci. En concreto, el Departamento de Sanidad se ahorra casi 700.000 euros, un 23% por debajo del precio de salida.

De hecho, Medtronic ha tenido que justificar el precio para no incurrir en una oferta “anormalmente baja”, ya que la ley fija el límite en el 20%. La empresa argumentó que los robots son producidos en sus propias plantas, lo que les permite optimizar los costes y ofrecer esos precios.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha destacado que “la adjudicación de cirugía robótica para Huesca no es solo una inversión tecnológica de alto impacto, sino una decisión política que reafirma el compromiso del Gobierno de Jorge Azcón con la equidad en salud para todo el territorio aragonés”.

“Este Gobierno ha sido innovador en dar este paso, que favorece la fidelización tecnológica de los profesionales en el territorio y refuerza su capacidad y prestigio. Apostamos por un sistema sanitario cohesionado, donde la tecnología puntera no sea patrimonio exclusivo de las grandes ciudades, sino un derecho que llegue a todos los hospitales y a todos los profesionales”, ha añadido.

El proceso sufrió un importante parón tras el recurso de estas dos empresas, ya que, en un primer momento, fueron excluidas por no presentar las tres opciones de contrato de mantenimiento que se exigían en el pliego. Por ello, el proceso de compra se dio por concluido sin ni siquiera abrir las ofertas económicas.

No obstante, el Tribunal de Contratos (Tacpa) anuló la exclusión de ambas empresas y ordenó que se continúe con la valoración de las ofertas, dando la razón a las compañías cuando aseguraban que la falta de esos documentos no es motivo como para expulsarlas del proceso.