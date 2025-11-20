Una premiada empresa aragonesa será la encargada de diseñar la nueva universidad privada en la Expo de Zaragoza

Nuevo paso para la futura universidad privada PowerMBA University que se ubicará en uno de los conocidos como 'cacahuetes' de Expo Empresarial de Zaragoza. A pesar del varapalo que supusieron los requisitos establecidos por el decreto de Pedro Sánchez ante las nuevas universidades privadas, The Power sigue avanzando en su instalación en la capital aragonesa. El siguiente paso ha sido conocer la empresa que se ocupará de redactar el proyecto de obra para la remodelación del Edificio Expo 4.

En un inicio pujaron por el proyecto dos empresas, Ingeniería Torne S.L. e Hijona Ravski, S.L.P. Finalmente, ha sido la primera entidad, de origen aragonés, la que se ha alzado como caballo ganador y será la que se ocupe de la redacción del proyecto tras la adjudicación del mismo por un importe de 126.000 euros IVA no incluido.

No se trata de una empresa cualquiera, ya que tiene experiencia en el sector educativo como también en la capital aragonesa, ya queestá detrás de la remodelación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

Un proyecto que se alargó en el tiempo por las dificultades que se encontraron en la estructura, como también la presencia de materiales prohibidos, como amianto o uralita, pero que finalmente ha dado con un edificio galardonado con el Premio 3 Diamantes al mejor proyecto de remodelación.

Ahora tienen por delante la redacción del proyecto de la futura universidad privada con corte tecnológico. Así, harán frente a mantener la característica forma de cacahuete por la que se conocen y a adaptar el que fue el pabellón de los países del Caribe en la Expo de 2008 en una universidad.

Según se marcó en la presentación del proyecto por el consejero de Fomento, la empresa adjudicataria tiene un plazo de 7 meses para la redacción del proyecto.

Con este cronograma inicial, las obras se esperan que den comienzo a principios de 2027 para estar finalizadas a mediados de 2028. Así, se cumpliría con lo esperado que es comenzar la vida universitaria de The Power en el curso 2028-2029.

El plan es que la adecuación conlleve la eliminación de la envolvente actual y compartimentar las instalaciones para crear aulario con nuevos forjados intermedios y acabados.

Todo ello dará más de 50 aulas, 20 laboratorios docentes, 15 de investigación, dos salas de streaming, despachos, espacios para la secretaría y la dirección, un salón de actos para 1.200 personas, una biblioteca y una cafetería.

Sin embargo, todo esto puede estar sujeto a cambios, ya que el proyecto universitario de The Power tiene que reestructurarse a base de la modificación del real decreto de creación de universidades impulsado por Pedro Sánchez. Su cofundador ya señaló a este diario que las modificaciones eran pocas.

Estas estaban centradas en añadir una oferta de doctorado más, así como en la respuesta habitacional, donde concretaba que tenían que afinarlo más. El real decreto establece que tienen que dar solución para un 10% del alumnado.

Según fuentes consultadas del departamento de Universidades, The Power aún no ha enviado su modificación de propuesta a la consejería. Mientras tanto desde Fomento siguen trabajando para adecuar las necesidades de la universidad a la que desde el Ejecutivo aragonés con una inversión de 15 millones de euros.

La oferta de The Power sigue una línea más tecnológica y su propuesta incluye titulaciones con más peso para las ingenierías, dirección de empresas y derecho con un fuerte enfoque en la gestión de compañías tecnológicas e Inteligencia Artificial con los que tiene previsto acoger 5.000 alumnos.

Mientras tanto, Calatayud también se encuentra pendiente del devenir de la Università Niccolo Cusano ante las modificaciones del decreto. Por el momento, aún no han devuelto el proyecto al Ejecutivo aragonés con los cambios pertinentes.

Asimismo, su alcalde, José Manuel Aranda, confirma a este diario que el proyecto sigue sobre la mesa aunque no garantiza que esto provoque más retrasos y no pueda estar operativa para el curso 2028-2029 como se planeaba.