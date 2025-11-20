Acusan al expresidente de la Diputación de Teruel de gastar 5.700 euros para nombrar Hijo Predilecto a José Luis Campos

Santiago Segura, José Luis Campos, el fallecido Javier Lambán, Manuel Rando y Luis Alegre, durante el acto en el teatro de Calamocha. Ayuntamiento de Calamocha

El expresidente de la Diputación Provincial de Teruel, denunciado por Teruel Existe por prevaricación y malversación de fondos públicos, también tendrá que responder ante el juez por gastar 5.763 euros para hacer Hijo Predilecto de Calamocha al empresario José Luis Campos.

El socialista Manuel Rando hizo con él una permuta que, según la formación política, "menoscabó" más de 128.000 euros a las arcas públicas al cambiar un local de titularidad municipal en pleno centro y un solar en una de las zonas "de expansión" de la localidad por una vivienda que, de acuerdo con Teruel Existe, estaba en "muy malas condiciones de conservación" y apenas valía 19.300 euros.

La denuncia, admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Calamocha, pone en tela de juicio el "dispendio" que se hizo en el nombramiento como Hijo Predilecto, un acto "diferente en todo" a otros hechos con anterioridad.

Antes de ese 5 de agosto de 2022, dicen en el escrito remitido a los tribunales, se había reconocido a otra hija predilecta: una vecina que trabaja en Barcelona en la investigación contra el cáncer.

Aquella celebración se hizo en el acto de proclamación de Reinas y Damas, uno de los días grandes de las Fiestas, en la plaza del Ayuntamiento, mientras que para el de Campos -apuntan desde el partido- se eligió otra fecha y otra ubicación. Se desarrolló, concretamente, en el teatro municipal, con capacidad para unas 230 personas.

A él asistieron actores de la talla de Santiago Segura o el escritor y cineasta Luis Alegre. "José Luis, hoy el Ayuntamiento del pueblo que te vio nacer te concede el título honorífico de Hijo Predilecto en señal de gratitud y reconocimiento a tus valores profesionales por ser embajador de un pueblo, el tuyo, que forma parte de la España rural llena de talento, de ingenio, perspicacia, capacidad y clarividencia, que es lo que tú representas", dijo entonces el alcalde.

Teruel Existe no entiende, sin embargo, que el Ayuntamiento incurriera en "gastos extra" de aire acondicionado, sonido e imagen cuando otras veces se había hecho a 'coste cero', un cambio que ellos achacan a la "relación de amistad manifiesta existente entre el alcalde de Calamocha y José Luis Campos".

Los denunciantes hablan, directamente, de "trato de favor" y dicen que este nombramiento "no encuentra acomodo alguno en el resto de tratamientos honoríficos". "Campos compensa las irregulares actuaciones administrativas mediante un absoluto servilismo al alcalde en Radio Calamocha", dicen en el escrito.

El acto en cuestión, emitido en streaming, tuvo más de una hora de duración y todavía puede verse, a través de Youtube, en la web del Ayuntamiento de Calamocha.

Dudas con la licencia

Las acusaciones de Teruel Existe no terminan ahí. El partido, que llega a hablar de pagos fraccionados de hasta 25.900 euros al año sin ningún tipo de licitación pública, también acusa a Manuel Rando de "estar permitiendo las emisiones de Radio Calamocha sin licencia pese a su conocimiento".

Según indican, Fieldsmedia SL, empresa de José Luis Campos, "viene empleando antenas y otros equipos de titularidad municipal sin disponer de la preceptiva licencia de emisión".

Este tema se trató ya en la Junta de Portavoces del Consistorio en enero de 2024. "Los cuatro grupos políticos fueron convocados de urgencia ante la denuncia que iba a presentar un particular ante la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones", recoge la denuncia.

Según esta versión, se intentó "lograr el aval del resto de grupos políticos para continuar con estas emisiones irregulares desde instalaciones municipales". "El alcalde era expresamente conocedor, por lo que debería haber pedido el cese de las emisiones. Sin embargo, no se adoptó ninguna medida a este respecto", agrega Teruel Existe, que ve en esta actitud "un delito de prevaricación administrativa" y alerta de las posibles sanciones a las que se podría enfrentar el Ayuntamiento como titular de las instalaciones.

Más pruebas

Las dudas sobre el reconocimiento de Hijo Predilecto y la licencia de radio deberán ser ahora aclaradas por la juez. Por ello, la titular del Juzgado de Calamocha ha pedido al Ayuntamiento que certifique los gastos relativos al nombramiento del empresario calamochino.

También deberá remitir el informe de la solicitud efectuada por terceros "respecto a la ilícita emisión de Radio Calamocha" con indicaciones de las fechas y de las juntas y plenos en los que el tema fue objeto de debate.

La respuesta

Tanto Manuel Rando como José Luis Campos negaron ya el martes a EL ESPAÑOL cualquier tipo de irregularidad en la permuta y aseguraron que todo se había hecho con una tasación oficial y que no había ningún informe de reparo contra la operación.

En opinión de ambos, todo se debe a la línea editorial que sigue el empresario en sus intervenciones radiofónicas, críticas con Teruel Existe.

Preguntados ayer por estas nuevas acusaciones, ninguno quiso hacer declaraciones. Rando, no obstante, apuntó que ya está preparando su defensa con su abogado y que todavía no tiene notificación del juzgado.