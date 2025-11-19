Vox, contra Azcón tras abrir la puerta a un adelanto electoral en Aragón: "Es una marioneta de Feijóo y Elías Bendodo"

Alejandro Nolasco, durante una reciente entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. E. E.

El portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha cargado este miércoles contra Jorge Azcón tras abrir la puerta a un adelanto electoral si no hay nuevos presupuestos en 2026.

Para el diputado, esto demuestra que el líder conservador “no es más que un súbdito de Feijóo y Elías Bendodo”. “Se contradice a sí mismo. Lleva semanas repitiendo que en Aragón tomamos nuestras propias decisiones, pero se ve que no le dejan tomar decisiones ni en su propio partido”, ha dicho.

Nolasco cree que el PP “no tiene interés en aprobar un presupuesto con Vox”, aunque lo cierto es que él mismo ha reiterado esta mañana que no se sentará a hablar con los conservadores en sendas entrevistas en Aragón Radio y Aragón Televisión.

“No eliminan la financiación a sindicatos y oenegés ni el reconocimiento del catalán, incumpliendo su programa”, ha censurado.

Para Vox, la ‘amenaza’ de nuevas elecciones es “irrelevante”, ya que, según dicen, ellos se mueven por su programa político y no por sondeos. “Vamos a seguir insistiendo en la bajada de impuestos y en la prioridad nacional para el acceso a la vivienda”, ha garantizado Nolasco.

A este respecto, ha insistido en que apoyarán modificaciones presupuestarias puntuales “sin más trámite” para bajar Sucesiones o garantizar parte de los anuncios estrella del propio presidente en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad como la concertación del bachillerato, la modernización de regadíos, la educación gratuita de 0 a 3 años o el nuevo Royo Villanova.

“Pero si en vez de centrarse en cumplir el pacto con Vox nos aboca a elecciones, pinta a que habrá una papeleta con una lista unitaria PP-PSOE en la que Jorge Azcón y Pilar Alegría se turnen cada uno dos años la presidencia del Gobierno de Aragón”, ha vaticinado.