El PSOE de Zaragoza, tras los informes de la UCO: "Nadie estamos libres de que se nos nombre en algunas reuniones"

El PSOE de Zaragoza ha vuelto a salir al paso de los informes de la UCO en los que aparecen citados varios miembros del partido. El presidente de la Diputación Provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, ya quiso negar en un comunicado cualquier vinculación con la 'trama Cerdán' y la Ejecutiva Regional sostuvo que el documento “no atribuye ninguna conducta delictiva”.

Horas después, ha sido la secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, la que ha puesto cara a esos comunicados, remitiéndose, a preguntas de los medios de comunicación, a los textos emitidos por el partido.

“Me remito a las notas que se han difundido por el partido y el presidente de la Diputación. Solo deseo que se acaben las especulaciones porque generan daño y difusión. Poco más que decir”, ha afirmado.

Similar respuesta ha dado cuando se le ha preguntado, en concreto, por el nombre de Alfonso Gómez Gámez, a quien se le abrió una investigación e incluso se le apartó del grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza durante el verano tras sus apariciones en los primeros informes de la UCO, sin que se descubriera nada susceptible de delito.

“A veces, la fuerza de los medios de comunicación provoca que haya precipitación en la toma de decisiones. Nadie estamos libres de que alguien nos haya nombrado en algunas reuniones. Le puede pasar al PSOE y al PP. Me vuelvo a remitir a los comunicados y la enorme indefensión a la que estamos sometidos”, ha expuesto.

200 millones para los municipios

Ladrero ha realizado estas declaraciones tras presentar una propuesta en la que exigen a Jorge Azcón que destine 200 millones a los pequeños municipios de los 5.322 que va a recibir del Estado por las entregas a cuenta. Esta cuestión la debatirán en los ayuntamientos, diputaciones y en las Cortes de Aragón.

Actualmente, dice Ladrero, el Fondo de Cooperación Municipal está dotado con 21 millones de euros para 728 municipios, ya que las tres capitales cuentan con sus propios convenios. “Nos parece muy bien la financiación directa con cada capital de provincia, pero los otros 728 ayuntamientos de Aragón necesitan una financiación proporcional y equilibrada”, ha resaltado Ladrero.