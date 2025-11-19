Denuncian al expresidente de la Diputación de Teruel (PSOE) por malversar para favorecer a un empresario amigo

Manuel Rando, con la vivienda que se permutó a José Luis Campos y la denuncia de Teruel Existe. E. E.

El expresidente de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel Rando (PSOE), tendrá que responder ante el juez por un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos. El también alcalde de Calamocha está acusado de maniobrar para favorecer a un famoso empresario de la localidad al que le une una "estrecha relación de amistad".

La denuncia parte de Teruel Existe y ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Calamocha. En ella también se señala al empresario José Luis Campos, director de Radio Calamocha, y a la mercantil Campos Layunta SLU, de la que es administrador único.

Campos es toda una institución en esta localidad de algo más de 4.500 habitantes. Tanto que este pasado mes de febrero logró reunir a un sinfín de famosos por el 20º aniversario de la emisora. Junto a él estuvieron El Gran Wyoming, Antonio Resines, Eduardo Noriega, Itziar Miranda o el periodista Carlos Herrera.

Algunos de los invitados al 20º aniversario de Radio Calamocha. E. E.

La denuncia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL acusa a Manuel Rando de hacer una permuta de inmuebles con José Luis Campos y otro particular en la que se produjo "un claro y notorio menoscabo" para el patrimonio de este municipio turolense. Concretamente, de 206.480,72 euros.

No obstante, tanto Rando como Campos aseguran que la operación es perfectamente legal y que está amparada en una tasación oficial.

José Luis Campos, durante el aniversario de la radio local. E. E.

Lo que se hizo, en el caso del empresario calamochino, fue cambiar una casa antigua en "muy mal estado de conservación", según Teruel Existe, por un local comercial situado en pleno centro donde ahora se sitúa la sede de la radio local y en el que hasta hace no mucho se prestaban los servicios municipales de Urbanismo.

También se puso a su nombre un terreno situado en el número 9 de la calle de Luis Santangel, una de las zonas de expansión del municipio.

Local en el que ahora se sitúa Radio Calamocha. E. E.

A cambio, siempre según la versión del partido, el regidor habría obtenido "rédito propagandístico" a través de Radio Calamocha, en la que Campos "tiene un sesgo absolutamente favorable al alcalde y contrario a la oposición con cierto hostigamiento". "Es un extremo absolutamente constatable y notorio", defienden.

La permuta, al detalle

La permuta, "injustificada e innecesaria" a juicio de los denunciantes, habría generado un grave "menoscabo" al Consistorio y las arcas municipales. En su opinión, fue una operación absolutamente "premeditada y orquestada por el señor Campos en connivencia con el alcalde".

La polémica nace en marzo de 2020, cuando se inician los trámites para levantar un nuevo ascensor en el Ayuntamiento de Calamocha capaz de llegar hasta la segunda planta.

A la izquierda, de color amarillo, la vivienda que aportó José Luis Campos en la operación. E. E.

La parte denunciante asegura que, aunque en un principio se apuntó a la posibilidad de instalarlo en el núcleo de escaleras, la memoria técnica fue modificada "antagónica y sustancialmente", resultando el proyecto mucho más gravoso para el Ayuntamiento al tener que recurrir a permutas.

Ya para entonces habían aparecido en el Ayuntamiento unas tasaciones que, según Teruel Existe, infravaloraban bienes municipales y sobrevaloraban otros particulares. Pero no fue hasta pasadas las elecciones de 2019, de las que Rando salió con mayoría absoluta, "cuando se activó el expediente".

Así, se planteó permutar el bajo (24.578 euros), el 1ºA (33.851) y el 1ºB (35.254) del número 43 de la calle de Carlos Castel, valorados en 93.684 euros y propiedad de José Luis Campos, por el local del pasaje Palafox (72.555) y el terreno de Luis Santangel (21.142 €), de titularidad municipal.

Lo que a Teruel Existe le chirriaba era la valoración del inmueble del empresario. A su juicio, distaba "mucho de la realidad", lo que les llevó a pedir una segunda opinión. En esa nueva tasación se decía que el local del pasaje Palafox valía 87.086 euros, que la parcela de Luis Santangel debía valorarse por 60.838 y que el edificio del empresario no costaba más de 19.324.

Esto hace que la diferencia fuera de 128.610 euros en el caso del director de Radio Calamocha y de 77.870 en el del tercer implicado en la permuta, de ahí que hablen de un perjuicio total de 206.480 euros.

Al partido también le llamó la atención que el terreno que percibió Campos en la calle de Luis Santangel "se escriturase a nombre de otro particular apenas un mes después de recibirlo", hecho al que también apuntan en la denuncia.

Contratos sin expediente

El escrito de Teruel Existe va, en todo caso, mucho más allá de la polémica permuta. El partido, representado por el abogado Alejandro Aldea, acusa al alcalde de Calamocha de adjudicar "sistemáticamente" contratos a Fieldsmedia SLU -la empresa con la que José Luis Campos gestiona Radio Calamocha-, "sin expediente administrativo" y de una forma "absolutamente irregular y contraria a la Ley de Contratos del Sector Público".

Los pagos, dicen en el escrito, resultan "recurrentes y previsibles", por lo que deberían ser sometidos a publicidad para permitir la libre concurrencia de prestadores de servicios. La formación aporta cifras concretas. Asegura que todos los meses "se llevan a cabo pagos por cuantías de 600, 605 y 300 euros", y que trimestralmente se registran otros cargos por idéntico importe: 1.960 euros, lo que hace un total de 25.900 euros al año.

Esta cifra no solo excede la cuantía máxima para los contratos menores, sino que se habría venido repitiendo "durante sucesivos ejercicios", según advierten en la denuncia.

La respuesta de Rando y Campos

Preguntados por la permuta, tanto Rando como Campos niegan cualquier tipo de irregularidad. "Se hicieron tasaciones externas con Tinsa y todo el procedimiento lo llevaron los técnicos municipales con el visto bueno de la secretaria interventora. Se actuó como se hace siempre con las permutas", recalca el expresidente de la DPT.

En su opinión, la denuncia de Teruel Existe viene motivada por las críticas que hace José Luis Campos a la formación a través de su emisora.

El empresario, por su parte, asegura que es un ciudadano más, que fue el Ayuntamiento quien le ofreció la permuta a él y a otros particulares y que el inmueble fue valorado por una tasadora oficial. "No hay más, creo que tiene poco recorrido. Llevan así desde que empezó la legislatura, buscan hacer ruido", apunta.

Los plazos

Pese a la versión de los denunciados, la juez de Calamocha considera que los hechos reflejados por Teruel Existe "hacen presumir la posible comisión de un delito", motivo por el que ha ordenado la apertura de diligencias previas.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción da cinco días a Manuel Rando y a José Luis Campos para interponer recurso de apelación y un mes al Ayuntamiento de Calamocha y a la empresa Campos Layunta SLU para aportar toda la documentación necesaria.

El Consistorio tendrá que enviar al juzgado tanto una "copia íntegra" del expediente de la permuta como la certificación de la totalidad de los pagos a Fieldsmedia SL durante los cuatro últimos ejercicios, incluyendo todas las facturas y justificantes de pago, entre otros muchos documentos.

La juez también pone 'deberes' a Campos, que deberá informar de los inmuebles adquiridos mediante permuta "que hayan sido objeto de ulterior transmisión". En su caso, tendrá que remitir tanto la escritura pública como los justificantes de pago.