Los centros de salud de Zaragoza notan los efectos de la gripe: "Hay algunos con 10 días de espera para una consulta"

La gripe ha tocado a la puerta, en especial, de los centros de salud de Zaragoza. La incidencia ha visto un fuerte repunte en las dos últimas semanas con un aumento de datos sin precedentes en el que ha llegado a 40,63 casos cada 100.000 habitantes, según los últimos datos del Salud de la semana del 10 al 17 de noviembre.

Su cercanía al umbral de epidemia, situado en 59,64 casos, ha hecho activar el nivel 1 de riesgo del plan de contingencia de la gripe. Así, se estima desde el departamento de Sanidad que en la próxima semana se llegue a dichas cifras.

Ante esta incidencia, los centros de salud de Zaragoza ya han comenzado a notar las consecuencias con una mayor presión asistencial en sus pasillos, así como de demanda de consultas: "Se está viendo como hay centros con tres y diez días de espera en consultas", detalla Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria, Fasamet.

Por ejemplo, en el Centro de Salud de Actur Sur la primera cita disponible para el médico de familia es el 2 de diciembre, lo que supone 15 días de demora. La otra cara se encuentra en el Centro de Salud del Actur Norte, que comparten el Sector I, que se puede acudir este mismo 19 de noviembre a consulta.

Por otro lado, en el Centro de Salud San Pablo, del Sector II, se demora hasta el 24 de noviembre. Fuera del área metropolitana de Zaragoza, en Utebo también se tiene que esperar hasta el próximo lunes 24, y en Villanueva de Gállego es aún mayor con una primera cita disponible el 27 de noviembre.

Las causas de las demoras las sitúa principalmente en el "incremento de los casos", pero si bien apunta que el cierre de algunas de las unidades de apoyo en los sectores sanitarios está ocasionando una congestión en las consultas y lo que también puede suponer acudir a los servicios de Urgencias al "verse los pacientes desamparados".

Catalán también cita la necesidad de muchos de ellos para obtener la baja médica, que requieren "con rapidez", lo que ocasiona "sobrecargar un poco más la consulta". De esta forma, sitúa que "un 30% de las atenciones son por infecciones respiratorias cuando habitualmente es menor".

Y es que la gripe se ha adelantado más de un mes a las fechas habituales. La temporada pasada el umbral de la epidemia se superó en torno al 10 de enero y fue en diciembre cuando se comenzaron a ver signos importantes de congestión de centros de salud y urgencias.

Detrás de este adelanto se pueden encontrar varias causas. Catalán nombra el frío ya que Aragón ha entrado en un temporal de temperaturas bajas y cambiantes que han venido acompañadas en varias ocasiones de lluvia o aire. Así, también señala a la campaña de vacunación que en esta ocasión ha comenzado de manera más global en la segunda mitad de octubre cuando se abrió la vacunación a los mayores de 80 años el 20 de octubre.

"Se podría haber adelantado un poco la vacunación, podría haber sido beneficioso", reflexiona. De igual manera, indica que los "virus son variables, cambiantes y dependen de muchos factores".

Por el momento, Aragón se mantiene por debajo del umbral de la gripe, pero ya se encuentra activo el nivel 1 de riesgo. Por lo tanto, las recomendaciones se centran sobre todo en mantener una buena higiene, uso de mascarillas en el caso de padecer una infección respiratoria o malestar como también en centros hospitalarios o residencias, y precaución cuando se entre en zonas de aglomeraciones. Además, de la vacunación a la población diana.